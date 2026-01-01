Первым "новогодним" ребенком в Алтайском крае стала девочка
Родители малышки – семейная пара из Новоалтайска
01 января 2026, 21:15, ИА Амител
Новорожденный / Изображение сгенерировано нейросетью
В час ночи 1 января в Барнауле родилась девочка весом 3070 граммов и ростом 51 сантиметр. Малышке дали имя София. Она стала первым ребенком, появившимся на свет в 2026 году, сообщает региональный Минздрав.
Родители новорожденной – семейная пара из Новоалтайска. Малышка появилась на свет в родильном доме № 2.
12:58:19 02-01-2026
Это очень хороший знак, девочка это к миру!
17:59:14 02-01-2026
Поздравляем! Здоровья и счастья девочке и маме с папой! Дедушкам и бабушкам хорошего настроения и денег чтобы на внучку хватало.