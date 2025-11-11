НОВОСТИОбщество

Климентий и Афина. Названы самые редкие и популярные имена новорожденных на Алтае

В рейтинг распространенных имен вошли Михаил и Виктория

11 ноября 2025, 12:00, ИА Амител

Молодая мама / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
В Алтайском крае подвели итоги по выбору имен для новорожденных в октябре. Список опубликовало региональное Управление юстиции.

Чаще всего мальчиков называли Михаил, Артем, Дмитрий. Среди имен для девочек лидерами стали Виктория, Варвара и Ева.

Кроме того, родители выбирают необычные варианты. Так, редкими именами для родившихся в октябре мальчиков стали Климентий, Максимилиан, Мартин, Ратибор и Энди. Девочек называли Афина, Бажена, Джессика, Иветта и Энджели.

Отметим, что рейтинг популярных имен для мальчиков не изменился с сентября. Среди девочек в топе распространенных осталась Варвара. 

Алтайский край дети

Комментарии 2

Гость

19:37:58 11-11-2025

ну вырастут промучаются и в 14 лет сменят имя. родители конечно , "Слегоктого" нужно назвать

Ответить
Гость

19:48:16 11-11-2025

Мартин и Энди. Девочек называли Джессика и Энджели.-------Откуда же их папкомамки понаехали?

Ответить
