Климентий и Афина. Названы самые редкие и популярные имена новорожденных на Алтае
В рейтинг распространенных имен вошли Михаил и Виктория
11 ноября 2025, 12:00, ИА Амител
Молодая мама / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
В Алтайском крае подвели итоги по выбору имен для новорожденных в октябре. Список опубликовало региональное Управление юстиции.
Чаще всего мальчиков называли Михаил, Артем, Дмитрий. Среди имен для девочек лидерами стали Виктория, Варвара и Ева.
Кроме того, родители выбирают необычные варианты. Так, редкими именами для родившихся в октябре мальчиков стали Климентий, Максимилиан, Мартин, Ратибор и Энди. Девочек называли Афина, Бажена, Джессика, Иветта и Энджели.
Отметим, что рейтинг популярных имен для мальчиков не изменился с сентября. Среди девочек в топе распространенных осталась Варвара.
ну вырастут промучаются и в 14 лет сменят имя. родители конечно , "Слегоктого" нужно назвать
19:48:16 11-11-2025
Мартин и Энди. Девочек называли Джессика и Энджели.-------Откуда же их папкомамки понаехали?