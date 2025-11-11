Климентий и Афина. Названы самые редкие и популярные имена новорожденных на Алтае

В рейтинг распространенных имен вошли Михаил и Виктория

11 ноября 2025, 12:00, ИА Амител

Молодая мама / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Алтайском крае подвели итоги по выбору имен для новорожденных в октябре. Список опубликовало региональное Управление юстиции.

Чаще всего мальчиков называли Михаил, Артем, Дмитрий. Среди имен для девочек лидерами стали Виктория, Варвара и Ева.

Кроме того, родители выбирают необычные варианты. Так, редкими именами для родившихся в октябре мальчиков стали Климентий, Максимилиан, Мартин, Ратибор и Энди. Девочек называли Афина, Бажена, Джессика, Иветта и Энджели.

Отметим, что рейтинг популярных имен для мальчиков не изменился с сентября. Среди девочек в топе распространенных осталась Варвара.