Совет ЕС утвердил седьмой пакет антироссийских санкций
Все подробности нового пакета должны опубликовать в официальном журнале Евросоюза
Совет Евросоюза (ЕС) утвердил седьмой пакет санкций ЕС против России. Как пишет «Лента.ру», об этом сообщила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.
«Страны-члены утвердили наши усиленные и продленные санкции против Кремля», — написала она в соцсетях.
Санкции вступят в силу после публикации в Официальном журнале ЕС, там же опубликуют все подробности нового пакета.
Напомним, что ранее Еврокомиссия информировала о подготовке новых мер против России. Под ограничения попадут 48 граждан, в том числе один вице-премьер и несколько глав регионов, а также девять компаний. Кроме того, в новом пакете также оговаривается возможность Сбербанка выполнить обязательства перед бывшими клиентами в Венгрии.