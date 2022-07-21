Совет ЕС утвердил седьмой пакет антироссийских санкций

Все подробности нового пакета должны опубликовать в официальном журнале Евросоюза

21 июля 2022, 18:16

Совет Евросоюза (ЕС) утвердил седьмой пакет санкций ЕС против России. Как пишет «Лента.ру», об этом сообщила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

«Страны-члены утвердили наши усиленные и продленные санкции против Кремля», — написала она в соцсетях.

Санкции вступят в силу после публикации в Официальном журнале ЕС, там же опубликуют все подробности нового пакета.

Новые санкции ЕС против России будут согласованы 21 июля

Новые санкции ЕС против России будут согласованы 21 июля

Напомним, что ранее Еврокомиссия информировала о подготовке новых мер против России. Под ограничения попадут 48 граждан, в том числе один вице-премьер и несколько глав регионов, а также девять компаний. Кроме того, в новом пакете также оговаривается возможность Сбербанка выполнить обязательства перед бывшими клиентами в Венгрии.

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