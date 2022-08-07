В США заявили, что санкции пошли России на пользу

Экономические санкции Запада дали обратный эффект и пошли России на пользу, считает американский экономист Майкл Хадсон.

Он отметил, что любая страна, которой угрожают санкции США, вынуждена обеспечивать себя сама. И в этом плане введённые ограничения заставили РФ становиться экономически независимой, а также принесли дополнительный доход за счёт дефицита нефти и газа.

«Чем меньше газа Россия продаёт, тем больше денег она зарабатывает», — цитирует ТАСС специалиста.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в сферах финансов и ТЭК из-за недружественных действий стран и организаций.