В США заявили, что санкции пошли России на пользу
Ограничения заставили РФ становиться экономически независимой, считает экономист
7 августа 2022, 21:30, Никита Черников
Экономические санкции Запада дали обратный эффект и пошли России на пользу, считает американский экономист Майкл Хадсон.
Он отметил, что любая страна, которой угрожают санкции США, вынуждена обеспечивать себя сама. И в этом плане введённые ограничения заставили РФ становиться экономически независимой, а также принесли дополнительный доход за счёт дефицита нефти и газа.
«Чем меньше газа Россия продаёт, тем больше денег она зарабатывает», — цитирует ТАСС специалиста.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в сферах финансов и ТЭК из-за недружественных действий стран и организаций.
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