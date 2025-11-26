Поток плазмы вдвое выше нормы. Земля вторые сутки остается в зоне влияния корональной дыры

В северных широтах наблюдается быстрый рост зоны полярных сияний

26 ноября 2025, 11:45, ИА Амител

Вспышка на Солнце / Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT / amic.ru

Поток солнечной плазмы из корональной дыры пришел к Земле почти на двое суток раньше прогнозов и заметно встряхнул магнитосферу. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Скорость солнечного ветра поднялась примерно вдвое выше нормы – при том, что плотность потока оставалась низкой. Этого все же хватило, чтобы Kp-индекс большую часть дня держался на повышенных значениях, а днем зарегистрировали кратковременную слабую магнитную бурю.

Самым зрелищным эффектом стали полярные сияния: их индекс дважды достиг максимума, хотя пик активности пришелся на дневное время. Наблюдать вспышки можно главным образом в северных широтах.

Специалисты ожидают, что событие пойдет на спад уже завтра – корональная дыра небольшая и быстро проходит мимо. Однако ситуация может снова измениться: в сторону Земли возвращается активная солнечная область 4274, которая ранее спровоцировала серию мощных вспышек.

Ранее сообщалось, что текущий год имеет все шансы превзойти предыдущий десятилетний пик по числу магнитных бурь. Согласно данным, на нашей планете зарегистрировано 61 геомагнитное колебание, среди которых четыре достигали уровня G3 (интенсивные) и два – уровня G4 (исключительно мощные).