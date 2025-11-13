При геомагнитных штормах они чувствуют себя значительно хуже

13 ноября 2025, 13:45, ИА Амител

Магнитная буря / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Магнитные бури могут провоцировать у людей головные боли, скачки давления и раздражительность. Эти симптомы обостряются у тех, кто страдает хроническими заболеваниями, сообщает газета "Известия" со ссылкой на заведующую отделением кардиологии многопрофильной клиники "К+31" Ольгу Рябенкову.

Как отметила специалист, к группе риска относятся гипертоники и пациенты с сердечно-сосудистыми и неврологическими заболеваниями. Кроме того, геоудары сказываются на самочувствии людей, которые плохо адаптируются к изменениям окружающей среды. На магнитные бури организм может реагировать бессонницей, повышенной сонливостью, болями в суставах и мышцах, скачками давления и нарушениями сердечного ритма.

При этом Рябенкова отметила, что люди с крепким здоровьем чувствуют лишь легкое утомление и изменения в эмоциональном состоянии. Однако чтобы негативное воздействие было не таким сильным, к магнитным бурям важно подготовиться заранее.

«Необходимо отслеживать прогнозы погоды и приближающихся магнитных бурь для адекватной и своевременной подготовки, соблюдать режим – речь о здоровом сне в первую очередь, снизить физическую активность на этот период, минимизировать вредные привычки – алкоголь, сигареты и другие», – пояснила врач.

Эксперт подчеркивает: если недомогание остается даже после этих мер, нужно как можно скорее обратиться к врачу. Он сможет подобрать индивидуальное лечение.

Напомним, магнитная буря планетарного масштаба накрыла Землю 12 ноября. Геомагнитный шторм, который почти достиг экстремального класса G5, продолжается до сих пор. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, на планету обрушилась очень сильная буря уровня G4.