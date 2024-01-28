Пожар произошел в московском Театре сатиры
Огонь быстро распространяется по деревянным конструкциям
28 января 2024, 15:59, ИА Амител
Фото: https://pxhere.com/ru/photo/1154995
Пожар произошел в Театре сатиры на Триумфальной площади в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.
В ликвидации возгорания задействованы 14 единиц техники и 62 спасателя. По информации, распространяемой в соцсетях, огонь быстро распространяется по деревянным конструкциям здания.
Пожар начался во время работ по реконструкции. По предварительным данным, пострадавших нет.
Из-за происшествия перекрыли часть Большой Садовой улицы.
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