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Пожар произошел в московском Театре сатиры

Огонь быстро распространяется по деревянным конструкциям

28 января 2024, 15:59, ИА Амител

Фото: https://pxhere.com/ru/photo/1154995
Фото: https://pxhere.com/ru/photo/1154995

Пожар произошел в Театре сатиры на Триумфальной площади в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

В ликвидации возгорания задействованы 14 единиц техники и 62 спасателя. По информации, распространяемой в соцсетях, огонь быстро распространяется по деревянным конструкциям здания.

Пожар начался во время работ по реконструкции. По предварительным данным, пострадавших нет.

Из-за происшествия перекрыли часть Большой Садовой улицы.

Пожары

Комментарии 2

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Гость

21:05:39 28-01-2024

Редкий случай когда в театре сатиры, реально жгут

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Гость

21:20:08 28-01-2024

Газарову теперь капец... инфаркт

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