Пожар произошел в московском Театре сатиры

Огонь быстро распространяется по деревянным конструкциям

28 января 2024, 15:59, ИА Амител

Фото: https://pxhere.com/ru/photo/1154995

Пожар произошел в Театре сатиры на Триумфальной площади в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

В ликвидации возгорания задействованы 14 единиц техники и 62 спасателя. По информации, распространяемой в соцсетях, огонь быстро распространяется по деревянным конструкциям здания.

Пожар начался во время работ по реконструкции. По предварительным данным, пострадавших нет.

Из-за происшествия перекрыли часть Большой Садовой улицы.