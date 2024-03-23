Пожарные спасли 11 человек из горящего дома в Барнауле

Пострадавших нет

23 марта 2024, 18:51, ИА Амител

Пожар в переулке Малом Прудском / Фото: МЧС Алтайского края

Шесть взрослых и пятеро детей спасены при пожаре в трехэтажном доме в переулке Малом Прудском в Барнауле, сообщили в МЧС Алтайского края.

Возгорание случилось 23 марта в квартире на втором этаже: горели вещи и мебель на кухне.

Пройденная огнем площадь составила около 20 "квадратов". На месте работали 13 пожарных на 4 единицах техники.