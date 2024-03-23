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Пожарные спасли 11 человек из горящего дома в Барнауле

Пострадавших нет

23 марта 2024, 18:51, ИА Амител

Пожар в переулке Малом Прудском / Фото: МЧС Алтайского края
Пожар в переулке Малом Прудском / Фото: МЧС Алтайского края

Шесть взрослых и пятеро детей спасены при пожаре в трехэтажном доме в переулке Малом Прудском в Барнауле, сообщили в МЧС Алтайского края.

Возгорание случилось 23 марта в квартире на втором этаже: горели вещи и мебель на кухне.

Пройденная огнем площадь составила около 20 "квадратов". На месте работали 13 пожарных на 4 единицах техники.

"Из зоны задымления спасено 11 человек, из них пять детей. Пострадавших нет", – подчеркнули в ведомстве.

Барнаул Пожары

Комментарии 2

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гость

18:59:42 23-03-2024

Спасибо за профессионализм! Молодцы!

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Гога

19:36:37 24-03-2024

Судя по последним событиям последних лет. Хромая лошадь. Зимняя вишня. Крокус. Их вообще надо тренировать как красные береты. Платить конечно соответственно. Хоть будет на кого понадеится.

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