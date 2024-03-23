Пожарные спасли 11 человек из горящего дома в Барнауле
Пострадавших нет
23 марта 2024, 18:51, ИА Амител
Пожар в переулке Малом Прудском / Фото: МЧС Алтайского края
Шесть взрослых и пятеро детей спасены при пожаре в трехэтажном доме в переулке Малом Прудском в Барнауле, сообщили в МЧС Алтайского края.
Возгорание случилось 23 марта в квартире на втором этаже: горели вещи и мебель на кухне.
Пройденная огнем площадь составила около 20 "квадратов". На месте работали 13 пожарных на 4 единицах техники.
"Из зоны задымления спасено 11 человек, из них пять детей. Пострадавших нет", – подчеркнули в ведомстве.
18:59:42 23-03-2024
Спасибо за профессионализм! Молодцы!
19:36:37 24-03-2024
Судя по последним событиям последних лет. Хромая лошадь. Зимняя вишня. Крокус. Их вообще надо тренировать как красные береты. Платить конечно соответственно. Хоть будет на кого понадеится.