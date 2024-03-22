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В Барнауле потушили пожар в котельной

Площадь возгорания составила около 80 "квадратов"

22 марта 2024, 09:15, ИА Амител

Пожар на улице Попова / Фото: МЧС Алтайского края
Пожар на улице Попова / Фото: МЧС Алтайского края

В Барнауле ликвидировали пожар в котельной, пристроенной к производственному зданию на улице Попова, сообщили в МЧС Алтайского края.

С огнем боролся 21 спасатель на 6 пожарных машинах. Они потушили пламя на площади около 80 "квадратов". Пострадавших нет.

Уточняется, что из опасной зоны были эвакуированы три человека. Сейчас специалисты выясняют, что стало причиной возгорания.

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