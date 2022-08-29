Девушка из Барнаула хотела с деньгами поехать в Новосибирск, а поехала без денег в полицию

В Алтайском крае мошенники похитили деньги у девушки, которая забронировала поездку на сайте поиска попутчиков, сообщает региональное МВД.

С жалобой в полицию обратилась 24-летняя жительница Барнаула, у которой украли 10 000 рублей.

«Девушка решила воспользоваться известным сайтом поиска попутчиков. Нашла подходящий вариант за 800 рублей и забронировала поездку, после чего с ней через мессенджер связался водитель. Он отправил поддельную ссылку для подтверждения поездки», — рассказали в ведомстве.

Для перечисления денег потребовалось ввести данные банковской карты, а также назвать пришедшие на телефон пароли и коды. После этого со счёта списали деньги.

Правоохранители возбудили дело по факту «мошенничества с причинением значительного ущерба». В МВД в очередной раз попросили жителей региона проявлять бдительность, не переходить по ссылкам, полученным от незнакомых людей, не переводить деньги вперёд.