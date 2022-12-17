Легковушка врезалась в трактор в Барнауле
Авария случилась на улице Новосибирской
17 декабря 2022, 18:45, Никита Черников
В столице Алтайского края легковушка врезалась в трактор, сообщает «Инцидент Барнаул».
Авария случилась утром 17 декабря на улице Новосибирской. На опубликованном видео можно заметить, что всё произошло в тот момент, когда спецтехника выехала на дорогу.
Пользователи не сошлись во мнении касательно того, кто именно виноват в ДТП: водитель легковушки, трактора или и тот и другой.
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