На Алтае двое детей пострадали в ДТП с 15-летним водителем

Двое детей пострадали в результате столкновения автомобилей в Республике Алтай.

Как сообщили в региональном МВД, авария произошла в пятницу, 25 ноября, около 20:15.

«15-летний местный житель, управляя автомобилем Toyota Corona, при движении в сторону села Акташ нарушил правило расположения транспортного средства на проезжей части, не выдержал безопасный боковой интервал и допустил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем Nissan Pulsar, под управлением 38-летнего местного жителя», — рассказали в полиции.

В Улаганскую больницу доставили 3-летнего пассажира Nissan и 14-летнего пассажира Toyota. Не госпитализированы. Полицейские проводят проверку по факту случившегося.