Российский пассажирский лайнер подал сигнал бедствия над Каспием

Пассажирский лайнер, летевший из Грозного в Москву, подал сигнал бедствия над Каспийским морем, пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Сигнал был подан вскоре после вылета. Затем самолёт развернулся и изменил курс на аэропорт Махачкалы, где благополучно приземлился. Причины случившегося устанавливаются.

Напомним, 4 ноября рейс «Уральских авиалиний» Москва — Барнаул приземлился в Новосибирске из-за тумана в столице Алтайского края.