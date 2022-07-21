Сестра умершего в бийской психбольнице уверена, что мужчину избивали

Сестра умершего в бийской психиатрической больнице Сергея Попова заявила, что в учреждении мужчину избивали. Как сообщает «Бийский рабочий», 7 июля родственница получила постановление о возбуждении уголовного дела о халатности и об эксгумации, однако последнюю, по ее словам, оттягивают.

Родные хотят удостовериться, что в могиле похоронен именно Сергей, а также узнать причину его смерти. Ранее медики заявляли, что в день смерти мужчины в психбольнице возникла путаница — тогда в учреждении находились сразу несколько пациентов с фамилией Попов.

Также женщине стало известно, что брата избивали.

«Мы не намерены останавливаться, так как понимаем, что это не только халатность. В смерти моего брата что-то совсем неладное, поэтому я уже написала обращения в Москву с просьбой помочь в расследовании нашего дела», — заявила она.