В ФСБ подтвердили информацию о задержании экс-замглавы администрации Барнаула Юрия Еремеева

Экс-замглавы администрации Барнаула Юрий Еремеев «задержан по подозрению в преступлении». Информацию об этом amic.ru официально подтвердили в ФСБ.

В пресс-службе ведомства добавили, что сейчас с бывшим чиновником проводят процессуальные процедуры. Подробности дела будут известны позже.

Напомним, Юрий Еремеев покинул пост замглавы руководителя аппарата мэрии Барнаула в конце 2021 года. На страницах в соцсетях он тогда написал, что к нему «возникли вопросы» со стороны правоохранительных органов. Он уточнил, что они не связаны с его работой в горадминистрации Барнаула.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что правоохранители наведались к Еремееву домой с обыском.