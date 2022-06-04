В Горном Алтае несколько часов искали пропавшего мальчика

В селе Санькин Аил Турочакского района Республики Алтай несколько часов искали пропавшего ребёнка, передают в ГУ МЧС по региону.

Сообщение о пропаже девятилетнего мальчика экстренные службы получили 3 июня в 21:23.

По словам очевидцев, вечером того дня он играл на улице с соседскими детьми, но около 20:00 все разошлись по домам, а ребёнок домой не вернулся.

На поиски бросились пять полицейских, пять сотрудников пожарно-спасательной части и 30 местных жителей. В 23:10 ребёнка нашли на местной пилораме — он там спал. Медпомощь ему не потребовалась.