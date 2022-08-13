В Новосибирске работодатель посадил сотрудника за полиграф, а после теста попросил уволиться

В Новосибирске 29-летний мужчина по требованию работодателя прошёл проверку на полиграфе, после которой его попросили уволиться. Новосибирец не согласился с этим и решил добиваться справедливости через прокуратуру.

Как рассказал горожанин в интервью «КП», его подразделение попало под проверку, в ходе которой сотрудников магазина игрушек направили на полиграф. Он ответил на все вопросы и забыл об этом, но через некоторое время ему позвонили и предложили уволиться по собственному желанию.

«Подобные действия меня оскорбили. Считаю, что передо мной должны извиниться и компенсировать моральный вред. Трудиться в этой компании я больше не хочу и требую расторжения договора по согласию сторон с выплатами, покрывающими причинённый мне вред», — заявил сотрудник.

В официальном ответе фирмы сказано, что никто не требовал от него уволиться, а если сотрудник хочет, то ему могут выплатить выходное пособие.

Мужчина отказался продолжить работу, но после этого, по его словам, ему начали «мстить», лишая премиальных и выплачивая только ту зарплату, которая предусмотрена договором.

Сотрудник решил отстаивать свои права в прокуратуре.