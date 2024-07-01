Пума родила в барнаульском зоопарке
На свет появились два котенка
01 июля 2024, 08:30, ИА Амител
Фото: "Лесная сказка" / t.me/zoo22ru
В барнаульском зоопарке родились котята пумы, сообщили в зверинце.
"Кнопа и Рони вновь стали родителями! Плюс два котенка", – рассказали в телеграм-канале "Лесной сказки".
По словам сотрудников, маленькие хищники уже открыли глазки, хорошо кушают и активно исследуют домик, в котором живут.
Ранее рассказали, когда в барнаульском зоопарке появится памятник собаке, которая спасла солдат на спецоперации.
08:34:12 01-07-2024
Обратите внимание, все кошки рождаются полосатыми и только взрослея, приобретают окрас, отличный от "табби" (обычная полосатая кошка)... удитвительно!