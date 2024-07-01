Пума родила в барнаульском зоопарке

На свет появились два котенка

01 июля 2024, 08:30, ИА Амител

Фото: "Лесная сказка" / t.me/zoo22ru

В барнаульском зоопарке родились котята пумы, сообщили в зверинце.

"Кнопа и Рони вновь стали родителями! Плюс два котенка", – рассказали в телеграм-канале "Лесной сказки".

По словам сотрудников, маленькие хищники уже открыли глазки, хорошо кушают и активно исследуют домик, в котором живут.

Ранее рассказали, когда в барнаульском зоопарке появится памятник собаке, которая спасла солдат на спецоперации.