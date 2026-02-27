Путин создал комиссию по вопросам развития ИИ

27 февраля 2026, 06:40, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании комиссии по вопросам развития искусственного интеллекта. Сопредседателями стали вице-премьер Дмитрий Григоренко и замглавы Администрации президента Максим Орешкин.

Основная задача комиссии — координировать действия федеральных, региональных органов власти, ЦБ и других госорганов для создания, развития и внедрения технологий ИИ. Среди задач также:

разработка стратегии для внедрения ИИ;

разработка подходов для адаптации отраслей экономики, социальной сферы и сферы госуправления к активному использованию ИИ;

координация действий по внедрению ИИ в учебный процесс "в целях формирования гармонично развитой личности";

подготовка педагогов и специалистов в области ИИ;

подготовка предложений по развитию международного сотрудничества в области ИИ и другие.

В состав комиссии также вошли министр обороны Андрей Белоусов, губернатор Московской области Андрей Воробьев, глава Сбербанка Герман Греф, спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, глава Минцифры Максут Шадаев.