Путин создал комиссию по вопросам развития ИИ
Основная задача — координировать действия властей для создания, развития и внедрения технологий ИИ
27 февраля 2026, 06:40, ИА Амител
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании комиссии по вопросам развития искусственного интеллекта. Сопредседателями стали вице-премьер Дмитрий Григоренко и замглавы Администрации президента Максим Орешкин.
Основная задача комиссии — координировать действия федеральных, региональных органов власти, ЦБ и других госорганов для создания, развития и внедрения технологий ИИ. Среди задач также:
- разработка стратегии для внедрения ИИ;
- разработка подходов для адаптации отраслей экономики, социальной сферы и сферы госуправления к активному использованию ИИ;
- координация действий по внедрению ИИ в учебный процесс "в целях формирования гармонично развитой личности";
- подготовка педагогов и специалистов в области ИИ;
- подготовка предложений по развитию международного сотрудничества в области ИИ и другие.
В состав комиссии также вошли министр обороны Андрей Белоусов, губернатор Московской области Андрей Воробьев, глава Сбербанка Герман Греф, спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, глава Минцифры Максут Шадаев.
08:31:21 27-02-2026
Не было в РФ ИИ, значит и не будет. Да и ладно, "Не нужон он им."(с)
08:48:05 27-02-2026
Чтобы что то никогда не было, создайте комиссию
09:02:29 27-02-2026
Разработают ИИ, ИИ им что-нибудь вякнет не то, и его заблокируют.
09:10:53 27-02-2026
Звучит как приговор, для этого ИИ
09:35:29 27-02-2026
Больше комиссий, хороших и разных. Подросшим деткам ныших чиновников надо ж где-то кормиться, ну не работать же им идти в самом деле.
09:48:48 27-02-2026
Люди без естественного интеллекта, будут регулировать искусственный
10:11:19 27-02-2026
Никакого ИИ не будет....
11:01:26 27-02-2026
Гость (10:11:19 27-02-2026) Никакого ИИ не будет....... Естессно. Ибо они создадут свою поделку, которая не будет работать, а все остальное тупо запретят. Как всегда)
11:31:21 27-02-2026
Как узнать объем финансирования данной комиссии?
12:45:28 27-02-2026
Леня (11:31:21 27-02-2026) Как узнать объем финансирования данной комиссии?... как сейчас с ходу не скажу.
было немного:
Федеральный проект «Искусственный интеллект» действует с 2021 по 2024 гг., включает 5 показателей, 19 результатов, обеспеченных бюджетным финансированием – 27,4 млрд рублей и внебюджетным финансированием – 4,1 млрд руб.