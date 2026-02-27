Путин создал комиссию по вопросам развития ИИ

Основная задача — координировать действия властей для создания, развития и внедрения технологий ИИ

27 февраля 2026, 06:40, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании комиссии по вопросам развития искусственного интеллекта. Сопредседателями стали вице-премьер Дмитрий Григоренко и замглавы Администрации президента Максим Орешкин.

Основная задача комиссии — координировать действия федеральных, региональных органов власти, ЦБ и других госорганов для создания, развития и внедрения технологий ИИ. Среди задач также:

  • разработка стратегии для внедрения ИИ;
  • разработка подходов для адаптации отраслей экономики, социальной сферы и сферы госуправления к активному использованию ИИ;
  • координация действий по внедрению ИИ в учебный процесс "в целях формирования гармонично развитой личности";
  • подготовка педагогов и специалистов в области ИИ;
  • подготовка предложений по развитию международного сотрудничества в области ИИ и другие.

В состав комиссии также вошли министр обороны Андрей Белоусов, губернатор Московской области Андрей Воробьев, глава Сбербанка Герман Греф, спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, глава Минцифры Максут Шадаев.

Комментарии 10

Мимопроходящий

08:31:21 27-02-2026

Не было в РФ ИИ, значит и не будет. Да и ладно, "Не нужон он им."(с)

Гость

08:48:05 27-02-2026

Чтобы что то никогда не было, создайте комиссию

Гость

09:02:29 27-02-2026

Разработают ИИ, ИИ им что-нибудь вякнет не то, и его заблокируют.

Гость

09:10:53 27-02-2026

Звучит как приговор, для этого ИИ

Гость

09:35:29 27-02-2026

Больше комиссий, хороших и разных. Подросшим деткам ныших чиновников надо ж где-то кормиться, ну не работать же им идти в самом деле.

Гость

09:48:48 27-02-2026

Люди без естественного интеллекта, будут регулировать искусственный

Гость

10:11:19 27-02-2026

Никакого ИИ не будет....

Гость

11:01:26 27-02-2026

Гость (10:11:19 27-02-2026) Никакого ИИ не будет....... Естессно. Ибо они создадут свою поделку, которая не будет работать, а все остальное тупо запретят. Как всегда)

Леня

11:31:21 27-02-2026

Как узнать объем финансирования данной комиссии?

Musik

12:45:28 27-02-2026

Леня (11:31:21 27-02-2026) Как узнать объем финансирования данной комиссии?... как сейчас с ходу не скажу.
было немного:
Федеральный проект «Искусственный интеллект» действует с 2021 по 2024 гг., включает 5 показателей, 19 результатов, обеспеченных бюджетным финансированием – 27,4 млрд рублей и внебюджетным финансированием – 4,1 млрд руб.

