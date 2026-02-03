Факультеты искусственного интеллекта. Готовы ли вузы Алтая обучать новым профессиям

В настоящее время управлению ИИ готовят менее чем в десяти вузах страны

03 февраля 2026, 08:00, ИА Амител

Аудитория в вузе / Фото: amic.ru

Искусственный интеллект за последние годы стал одним из главных образовательных трендов. Курсы и модули по ИИ сегодня появляются почти во всех направлениях — от инженерных и IT-специальностей до менеджмента и креативных индустрий. При этом полноценных факультетов искусственного интеллекта в России пока меньше десяти. Готовы ли вузы Алтайского края к "образовательной революции" — в материале Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

ИИ давно в вузах

Исторически российские вузы давно занимались машинным обучением и нейросетями — прежде всего, в рамках технических и математических направлений. Однако сегодня ИИ все активнее выходит за пределы "чистого IT" и становится прикладным инструментом практически в любой профессии.

По словам ректора Алтайского государственного технического университета Андрея Маркова, элементы искусственного интеллекта сегодня встроены почти во все программы, связанные с информационными технологиями.

«Практически во всех направлениях, связанных с подготовкой по информационным технологиям, — это программная инженерия, информационно-вычислительная техника, прикладная информатика в экономике, — везде есть целые курсы, связанные с искусственным интеллектом. Мы не можем этому не учить, потому что это требование времени. И, казалось бы, в таких не айтишных направлениях, как строительство, машиностроение, энергетика, у нас тоже есть такие дисциплины. Либо применяются программы, связанные с искусственным интеллектом. Например, обучение по разработке технологических процессов новых композиционных материалов. Справочников нет, есть только опыт, есть возможность провести эксперименты. Поэтому строится нейронная сеть, строится алгоритм обучения этой сети, и получаются решения», — сообщил Андрей Марков.

В АлтГТУ действует профильная программа "Искусственный интеллект в приборостроении". В прошлом году обучение стоило около 170 тысяч рублей в год. ИИ там используется, в том числе, для разработки новых материалов и технологических процессов — в ситуациях, где нет готовых справочников, а решения приходится получать через моделирование и обучение нейросетей.

Где в России учат ИИ "официально"?

Несмотря на повсеместное внедрение ИИ-курсов, полноценные факультеты искусственного интеллекта остаются редкостью. Сегодня они есть, например, в ВШЭ, МФТИ, Университете "Иннополис", РУДН, ИТМО и СПбГУ. Почти везде речь идет о магистратуре.

Стоимость обучения на таких программах — от 400 до 950 тысяч рублей в год. Так, в Высшей школе экономики действует онлайн-магистратура "Искусственный интеллект", обучение обходится примерно в 520 тысяч рублей в год. Ранее программа называлась "Машинное обучение и высоконагруженные системы".

По словам предпринимателя и преподавателя ВШЭ Алексея Карлова, переименование связано, скорее, с изменением фокуса и расширением аудитории, чем с радикальной сменой содержания.

«Если раньше программа была в основном для технарей — программистов, аналитиков, — то сейчас она подходит более широкому кругу профессий: от маркетологов и пиарщиков до менеджеров и креативных специалистов», — пояснил Карлов.

При этом базовая математика, алгебра и теория вероятностей по-прежнему остаются обязательным фундаментом.

Пользоваться ИИ — не значит ему верить

Эксперты подчеркивают: массовое распространение нейросетей не снижает, а повышает требования к специалистам, которые с ними работают. Проректор по научной и инновационной работе АГАУ Андрей Смышляев отмечает, что пользователь ИИ все чаще выступает в роли эксперта и верификатора.

«Нейросеть может выдать ответ, но специалист должен определить — правильный он или нет. Это значит, что требования к людям, работающим с нейросетями, только возрастают», — считает Смышляев.

Сегодня в мире используются тысячи различных нейросетей, и человек, который их изучает или применяет, должен постоянно повышать квалификацию и понимать логику работы алгоритмов.

Нужны ли такие специалисты в Барнауле?

В настоящее время потребность именно в разработчиках нейросетей в Алтайском крае остается сравнительно невысокой. Об этом говорит генеральный директор барнаульской компании "ФримАтик" Денис Газукин.

«Разработчики — это более экзотично для Барнаула. Конечно, у нас разрабатывают нейросети, но я думаю, что потребность в крупных компаниях в этом гораздо выше. А вот то, что касается пользования нейросетей, это сейчас очень важный навык для многих профессий, потому что нейросеть сильно облегчает жизнь. Я ежедневно пользуюсь десятки раз нейросетью. И это повсеместная практика», — пояснил Денис Газукин.

Эту тенденцию подтверждает и барнаульский предприниматель, эксперт по ИИ Евгений Кураков. Он отмечает, что если 2025 год стал "взрывным" для языковых моделей, то следующий этап — это развитие нейроагентов.

«Самое важное — это умение ставить задачи и грамотно расписывать инструкции. Здесь востребованы и гуманитарные навыки, и технические — особенно если речь идет о программировании с помощью нейросетей», — считает Евгений Кураков.

Пока единственный вуз в России, где есть бакалавриат для разработчиков ИИ, — это Университет "Иннополис". Там развивают направления Data Science, ИИ в информационной безопасности и робототехнике, а также программы с упором на фундаментальную математику. Отдельно эксперты выделяют программу AI360, запущенную "Яндексом" и Сбером совместно с ведущими вузами страны. Обучение стоит около 2 млн рублей в год, но для студентов его полностью оплачивают компании-партнеры. Отбор — крайне жесткий: проходные баллы превышают формальные максимумы.

С 1 сентября факультет искусственного интеллекта откроется и в МГУ. Планируется запуск программ бакалавриата и магистратуры, набор — 36 человек. Стоимость обучения пока не утверждена, но ориентир — от 200 до 600 тысяч рублей в год.

По мнению экспертов, массового появления новых факультетов ИИ в ближайшие годы ждать не стоит. Гораздо вероятнее — реорганизация и обновление уже существующих направлений, где искусственный интеллект станет не отдельной дисциплиной, а базовым инструментом подготовки специалистов.