Путин заявил, что цены на российские машины улетели не в космос

Глава государства заверил, что в стране сейчас активно работают над тем, что в итоге снизит цены на автомобили

14 декабря 2023, 19:37, ИА Амител

Фото: кадр из видео

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции прокомментировал ценообразование на отечественные автомобили и рассказал, когда их стоимость может снизиться.

Ведущая мероприятия сказала Путину, что улицы Москвы заполонили автомобили китайского производства, при этом жители страны могли бы покупать машины российского производства, но цена на них улетела в космос.

"Ну не в космос. Процентов на сорок", – отметил глава государства.

Ведущая парировала, что автомобили стоимостью до миллиона рублей практически невозможно найти.

"Согласен. Но 40% тоже много. Я понимаю. Это связано с чем? Когда европейские, японские, южнокорейские бренды ушли из России вместе с компонентами, возник вопрос развития собственной базы. Надо сказать, что АвтоВАЗ с количеством справляется, но чем больше будет, тем меньше будет цена. И определенные издержки связаны с тем, что, так или иначе, производитель добывает эти импортные компоненты, но уже по другой цене. И это ведет к удорожанию", – пояснил Путин.

Он отметил, что АвтоВАЗ идет по пути наращивания объемов, чтобы меньше была цена.

"Самое главное – создавать собственные платформы и их развивать. И другие производители так делают. Это требует времени. Уверен, что цены пойдут вниз", – подчеркнул президент.

Кроме того, требуется создание собственной компонентной базы.