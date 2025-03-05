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РИА Новости: ружье, из которого убили Николая Онищенко, зарегистрировано на подозреваемого

Об этом агентству сообщили в СК по Алтайскому краю

05 марта 2025, 08:37, ИА Амител

Место убийства главы Завьяловского района / Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Алтайскому краю
Место убийства главы Завьяловского района / Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Алтайскому краю

Ружье, из которого убили главу Завьяловского района Алтайского края Николая Онищенко, было официально зарегистрировано на подозреваемого в преступлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет по региону.

"Ружье зарегистрировано на подозреваемого в убийстве", – сообщили агентству в СК.

Напомним, 4 марта в Завьяловском районе Алтайского края убили главу местной администрации Николая Онищенко. Как рассказали в алтайском Следкоме, по подозрению в совершении преступления задержали 45-летнего местного жителя. После убийства главы района он попытался свести счеты с жизнью. Сейчас подозреваемый находится в больнице. Также, согласно информации ведомства, поводом для убийства мог послужить конфликт, возникший на фоне отстранения подозреваемого от должности директора лечебно-оздоровительного комплекса.

По информации СМИ, 51-летнего чиновника, предположительно, застрелил бывший подчиненный Анатолий Фенин, который ранее возглавлял местный комитет по делам молодежи. Однако официальных подтверждений данной версии от правоохранительных органов не поступало.

Алтайский СК возбудил уголовное дело по факту убийства главы администрации Завьяловского района Николая Онищенко. Прокурор Алтайского края Антон Герман также поставил на контроль ход расследования уголовного дела.

Криминал Убийство Происшествия
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Комментарии 10

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Гость

08:42:59 05-03-2025

Одно да потому, другие новости будут, например, чем были заряжены патроны?

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Гость

08:50:20 05-03-2025

Гость (08:42:59 05-03-2025) Одно да потому, другие новости будут, например, чем были зар... Какая разница с такого расстояния? Хоть дробью на утку, хоть картечью на волка, хоть пулей на лося.

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Гость

09:08:33 05-03-2025

Гость (08:50:20 05-03-2025) Какая разница с такого расстояния? Хоть дробью на утку, хоть... с расстояния в 2 метра и затем вплотную почти с расстояния 80 -50 см еще 2 выстрела в голову и грудь убитого. затем убежал в свой автомобиль белого цвета (в зоне охвата видеокамеры, тк все произошло у частной стоматологической клиники) и выстрелил из ружья себе в голову, тяжело ранен, пол-лица себе снес, челюсть, скулу, глаз. Признался при задержании. сейчас в иск.коме в реанимации прооперирован

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Гость

09:09:11 05-03-2025

Гость (08:50:20 05-03-2025) Какая разница с такого расстояния? Хоть дробью на утку, хоть... картечью не застрелить с такой мехагникой как на экспертизе и видео

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Гость

10:30:44 05-03-2025

Гость (08:50:20 05-03-2025) Какая разница с такого расстояния? Хоть дробью на утку, хоть... Народ желает знать, чем были снаряжены патроны! Вы, видимо, дилетант, раз не понимаете, какие 2 метра? Вы видео видели?

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Гость

09:21:52 05-03-2025

Русские парни убивают русских... А ведь в СССР можно было на рынке свободно купить ружьё и ведро патронов... Что бы творилось сегодня при таком свободном доступе...

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Сергей

09:48:17 05-03-2025

Гость (09:21:52 05-03-2025) Русские парни убивают русских... А ведь в СССР можно было на... Не надо сравнивать, это была совершенно другая страна. 😎

  -6 Нравится
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Гость

09:53:38 05-03-2025

Гость (09:21:52 05-03-2025) Русские парни убивают русских... А ведь в СССР можно было на... ничего бы не творилось-в юэсэй что творится?все друг другу улыбаются и все нормуль...

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Musik

10:14:18 05-03-2025

Гость (09:21:52 05-03-2025) Русские парни убивают русских... А ведь в СССР можно было на... ЧЕГО???

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Гость

10:39:23 05-03-2025

Musik (10:14:18 05-03-2025) ЧЕГО???... Что чего? Они оба могли бы плечом к плечу выбивать врага с курщины!

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