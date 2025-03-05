РИА Новости: ружье, из которого убили Николая Онищенко, зарегистрировано на подозреваемого

Об этом агентству сообщили в СК по Алтайскому краю

05 марта 2025, 08:37, ИА Амител

Место убийства главы Завьяловского района / Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Алтайскому краю

Ружье, из которого убили главу Завьяловского района Алтайского края Николая Онищенко, было официально зарегистрировано на подозреваемого в преступлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет по региону.

"Ружье зарегистрировано на подозреваемого в убийстве", – сообщили агентству в СК.

Напомним, 4 марта в Завьяловском районе Алтайского края убили главу местной администрации Николая Онищенко. Как рассказали в алтайском Следкоме, по подозрению в совершении преступления задержали 45-летнего местного жителя. После убийства главы района он попытался свести счеты с жизнью. Сейчас подозреваемый находится в больнице. Также, согласно информации ведомства, поводом для убийства мог послужить конфликт, возникший на фоне отстранения подозреваемого от должности директора лечебно-оздоровительного комплекса.

По информации СМИ, 51-летнего чиновника, предположительно, застрелил бывший подчиненный Анатолий Фенин, который ранее возглавлял местный комитет по делам молодежи. Однако официальных подтверждений данной версии от правоохранительных органов не поступало.

Алтайский СК возбудил уголовное дело по факту убийства главы администрации Завьяловского района Николая Онищенко. Прокурор Алтайского края Антон Герман также поставил на контроль ход расследования уголовного дела.