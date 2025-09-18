Роспотребнадзор предложил ввести автоматические штрафы за продажу просроченных товаров
Предполагается, что нововведение начнет действовать с 2026 года
18 сентября 2025, 21:00, ИА Амител
Роспотребнадзор разработал законопроект о введении автоматических штрафов для предпринимателей, торгующих просроченными товарами, сообщают "Известия".
Механизм будет аналогичен системе "автоштрафов" за нарушения ПДД: штрафы будут назначаться на основе данных системы маркировки "Честный знак" без дополнительных проверок. Предполагается, что нововведение начнет действовать с 2026 года.
Согласно данным ведомства, несмотря на обязательную маркировку, ежемесячно фиксируется более 18 тысяч случаев продажи просроченной продукции. Только за апрель 2025 года нарушения допустили 4165 юридических лиц и 13 972 индивидуальных предпринимателя.
При этом система маркировки уже сейчас блокирует на кассах товары с истекшим сроком годности – с момента ее внедрения предотвращено 2,3 млрд продаж небезопасных продуктов.
«Размеры штрафов останутся прежними: для ИП – 30–40 тысяч рублей с конфискацией товара, для юрлиц – 300–600 тысяч рублей. Дополнительно предлагается штраф в 50 тысяч рублей для продавцов, не зарегистрированных в системе маркировки», – пишет издание.
Инициатива вызвала неоднозначную реакцию. Представители бизнеса указывают на сложность оспаривания автоматических штрафов и отмечают высокую нагрузку на предпринимателей. Общественные организации поддерживают идею, подчеркивая, что автоматизация сделает контроль непредвзятым и эффективным.
Законопроект направлен на рассмотрение в Госдуму.
21:18:20 18-09-2025
Было предложение - выдавать товар бесплатно при несоответствии цены на кассе.. Так может по аналогии.. но, как первое так и второе не примут..
23:23:47 18-09-2025
Система маркировки «Честный ЗНАК» принесла в бюджет России 1,2 трлн рублей по состоянию на апрель 2025 года, причем половина этих поступлений приходится на маркировку табачной продукции. Сами поступления системы «Честный ЗНАК» (то есть, выручка оператора ЦРПТ) составили 7,1 млрд рублей в 2020 году, а с тех пор оператор перестал раскрывать свои финансовые показатели, но по данным.
Забота о нашем благополучии может быть весьма выгодной.
Сейчас тяжело найти информацию сколько заработал человек который её внедрил Алишер Усманов. Но там тоже цифры позитивные