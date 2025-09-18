Роспотребнадзор предложил ввести автоматические штрафы за продажу просроченных товаров

Предполагается, что нововведение начнет действовать с 2026 года

18 сентября 2025, 21:00, ИА Амител

Роспотребнадзор разработал законопроект о введении автоматических штрафов для предпринимателей, торгующих просроченными товарами, сообщают "Известия".

Механизм будет аналогичен системе "автоштрафов" за нарушения ПДД: штрафы будут назначаться на основе данных системы маркировки "Честный знак" без дополнительных проверок. Предполагается, что нововведение начнет действовать с 2026 года.

Согласно данным ведомства, несмотря на обязательную маркировку, ежемесячно фиксируется более 18 тысяч случаев продажи просроченной продукции. Только за апрель 2025 года нарушения допустили 4165 юридических лиц и 13 972 индивидуальных предпринимателя.

При этом система маркировки уже сейчас блокирует на кассах товары с истекшим сроком годности – с момента ее внедрения предотвращено 2,3 млрд продаж небезопасных продуктов.

«Размеры штрафов останутся прежними: для ИП – 30–40 тысяч рублей с конфискацией товара, для юрлиц – 300–600 тысяч рублей. Дополнительно предлагается штраф в 50 тысяч рублей для продавцов, не зарегистрированных в системе маркировки», – пишет издание.

Инициатива вызвала неоднозначную реакцию. Представители бизнеса указывают на сложность оспаривания автоматических штрафов и отмечают высокую нагрузку на предпринимателей. Общественные организации поддерживают идею, подчеркивая, что автоматизация сделает контроль непредвзятым и эффективным.

Законопроект направлен на рассмотрение в Госдуму.