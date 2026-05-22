Россиянам рассказали, в каких случаях могут оштрафовать за выращивание картофеля на даче
При продаже клубней необходимо использовать сертифицированные семена
22 мая 2026, 07:42, ИА Амител
Выращивание картофеля на собственном участке для личного потребления не грозит россиянам штрафами. Однако продажа урожая без соблюдения установленных требований может привести к административной ответственности. Об этом агентству "Прайм" рассказала доцент РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Леонова.
«Выращивание картошки на своем участке не влечет штрафов, если дачник делает это для себя, без дальнейшей перепродажи», — пояснила эксперт.
По словам Леоновой, при продаже картофеля необходимо использовать сертифицированные семена, а также зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя.
За нарушение правил, предусмотренных статьей 10.12 КоАП РФ, может грозить штраф от 300 до 500 рублей. За ведение предпринимательской деятельности без регистрации, согласно статье 14.1 КоАП РФ, предусмотрен штраф от 500 до 2000 рублей.
Эксперт отметила, что контроль в этой сфере осуществляет Россельхознадзор. При этом, по ее словам, случаи привлечения дачников к ответственности пока остаются единичными, однако такой риск теоретически существует.
07:57:23 22-05-2026
использовать сертифицированные семена - генно-модифицированную продукцию? не мечтайте. Не сертифицированная картошка не дает умереть от голода большинству населения страны. Совсем спятили. Сначала загубили российскую селекцию, потом заставляют покупать семена селекционные. Чем моя неселекционная картошка отличается от селекционной? Ничем. Нужно уже накладывать штрафы на тех, кто пугает людей штрафами.
09:05:30 22-05-2026
гость (07:57:23 22-05-2026) использовать сертифицированные семена - генно-модифицированн... Не мели чушь. Сертифицированная не равно ГМО. Это во-первых. А во-вторых, если твоя несертифицированная, то черт его знает, что за картошку ты потом втюхиваешь в чужие желудки и чем им это грозит.
Ну а себя то трави чем хочешь, тут никто тебя и не ограничивает.
09:28:50 22-05-2026
Гость (09:05:30 22-05-2026) Не мели чушь. Сертифицированная не равно ГМО. Это во-первых.... ты что то понимаешь в картофеле?
09:58:29 22-05-2026
Гость (09:28:50 22-05-2026) ты что то понимаешь в картофеле?... Видимо побольше тебя
09:55:00 22-05-2026
Гость (09:05:30 22-05-2026) Не мели чушь. Сертифицированная не равно ГМО. Это во-первых.... На любой базар зайди и спроси у торгашей сертификат, есть?
08:51:41 22-05-2026
Выращивание картошки на своем участке не влечет штрафов - необходимы законодательные инициативы по данному поводу. Доколе будет этот хаос!?
09:07:27 22-05-2026
Если вы сытый и довольный - это уже повод для репрессий
10:26:27 22-05-2026
Гость (09:07:27 22-05-2026) Если вы сытый и довольный - это уже повод для репрессий... +
09:32:51 22-05-2026
Можно ли продавать излишки со своего огорода?
Можно, это абсолютно законно. Выращивание урожаев на своем небольшом участке называется ведением личного подсобного хозяйства и регулируется отдельным законом № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве». Ст. 2 закона указывает, что продажа сельхозпродукции собственного производства из личного подсобного хозяйства не считается предпринимательской деятельностью. Соответственно, доходы от такой торговли не облагаются налогами.
Более того, продажа излишков подсобного хозяйства даже поощряется.
Не нужно нагнетать негативные настроения у людей. Для многих продажа своей садоводческой продукции является важной частью поддержки семейного бюджета.
10:34:51 22-05-2026
Гость (09:32:51 22-05-2026) Можно ли продавать излишки со своего огорода?Можно, это ... вот тбы еще депутаты законы читали, прежде чем всякую ересть выкрикивать а потом в массы панику разносить.
Вообще пора бы уже сроки определить за наведения паники у народа, такими методами.
09:40:09 22-05-2026
Ну вообще-то если садовод выращивает что-то на своем участке без привлечения наемной рабочей силы, участок у него не больше 50 соток и он продает излишки, то имеет право это делать просто так, без оформления ИП или самозанятости. Какой-то фиговый юрист, однако. Максимум могут справку от садоводства потребовать. Все.
10:41:52 22-05-2026
Гость (09:40:09 22-05-2026) Ну вообще-то если садовод выращивает что-то на своем участке... полгектара огородик. ничессе.
14:01:51 22-05-2026
Musik (10:41:52 22-05-2026) полгектара огородик. ничессе.... В деревне это обычно. Потому что при нарезке участков предполагалось, что на нем будут выращивать и корм для личного скота.
09:58:28 22-05-2026
С Петра первого картошку выращивали, продавали. Сейчас сертификаты, лицензии, ГОСТы. Доживём, что без сертификата не вздохнуть, без лицензии не выдохнуть. И главное все понимают, что нужны деньги, плати и продавай что хочешь и кому хочешь. На кавказе для этого есть слово «хукумат»
11:06:34 22-05-2026
могут просто оштрафовать. А за что статья найдется. Все мы грешим кто так кто эдак
11:26:47 22-05-2026
[Выращивание картофеля на собственном участке для личного потребления не грозит россиянам штрафами. ..]
Очевидное упущение в работе правительства! Дыра в бюджете сама себя не залатает!
18:15:25 22-05-2026
Раньше картошку выращивал без всяких сертификатов- отличная картошка была. Сейчас стар не выращиваю -вынужден в магазине за большие деньги полугнилую картошку покупать- отходы примерно 50%- наверное это сертифицированная?