Россиянам рассказали, в каких случаях могут оштрафовать за выращивание картофеля на даче

При продаже клубней необходимо использовать сертифицированные семена

22 мая 2026, 07:42, ИА Амител

Штраф дачнице / Дача / Штраф / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Выращивание картофеля на собственном участке для личного потребления не грозит россиянам штрафами. Однако продажа урожая без соблюдения установленных требований может привести к административной ответственности. Об этом агентству "Прайм" рассказала доцент РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Леонова.

«Выращивание картошки на своем участке не влечет штрафов, если дачник делает это для себя, без дальнейшей перепродажи», — пояснила эксперт.

По словам Леоновой, при продаже картофеля необходимо использовать сертифицированные семена, а также зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя.

За нарушение правил, предусмотренных статьей 10.12 КоАП РФ, может грозить штраф от 300 до 500 рублей. За ведение предпринимательской деятельности без регистрации, согласно статье 14.1 КоАП РФ, предусмотрен штраф от 500 до 2000 рублей.

Эксперт отметила, что контроль в этой сфере осуществляет Россельхознадзор. При этом, по ее словам, случаи привлечения дачников к ответственности пока остаются единичными, однако такой риск теоретически существует.