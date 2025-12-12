НОВОСТИЭкономика

Россияне назвали размер зарплаты, которую хотели бы получать в 2026 году

Практически каждый назвал сумму минимум в 100 тысяч рублей

12 декабря 2025, 14:05, ИА Амител

Согласно данным исследований, опубликованным РИА Новости, средний желаемый доход жителей России составляет около 187 тысяч рублей. Примерно один из шести опрошенных выразил стремление зарабатывать в наступающем году порядка 275 тысяч рублей.

Еще 17% участников исследования указали, что их идеальная заработная плата превышает 300 тысяч рублей. В то же время приблизительно 18% респондентов сочли бы достаточным доход в размере 50 тысяч рублей в 2026 году.

