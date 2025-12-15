НОВОСТИЭкономика

Россияне задолжали в государственный бюджет более трех триллионов рублей

Эта сумма на 20% больше, чем годом ранее

15 декабря 2025, 16:35, ИА Амител

Банк России / Фото: Центробанк РФ
Банк России / Фото: Центробанк РФ

По данным Росстата, за первые три квартала 2025 года совокупный долг российских граждан и предприятий перед бюджетной системой по налоговым платежам, страховым отчислениям, начисленным пеням и штрафным санкциям достиг небывалой отметки 3,3 триллиона рублей. Об этом сообщают "Известия", опираясь на доклад ЦБ "Социально-экономическое положение России".

Согласно представленным сведениям, данный показатель почти на 20% превышает аналогичный период предыдущего года, когда общая сумма задолженности составляла 2,7 триллиона рублей. Важно отметить, что непосредственно налоговые недоимки формируют лишь треть от общей суммы, в то время как основная часть приходится на пени и штрафы.

По мнению экономиста и аналитика финансовых рынков Ольги Гогаладзе, рост долгов обусловлен снижением прибыльности компаний. Она поясняет, что увеличение стоимости кредитных ресурсов и рост операционных расходов негативно сказались на финансовом состоянии бизнеса.

Эксперт также указывает на значительное влияние высокой ключевой ставки, установленной Центральным банком. Гогаладзе подчеркивает, что в течение первых шести месяцев 2025 года Банк России поддерживал ставку на максимальном уровне 21% и лишь в начале июня началось ее постепенное снижение.

Деньги / Фото: amic.ru

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

16:55:44 15-12-2025

А вы ещё налоги поднимите, получите ещё меньше.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:17:33 15-12-2025

Гость (16:55:44 15-12-2025) А вы ещё налоги поднимите, получите ещё меньше....
Итак вроде поднимают почти везде и повсеместно. Но похоже пошел отскок по собираемости с положительным падением или отрицательным ростом, как принято сейчас говорить. Сейчас нужно ещё больше тратить бюджетных средств на попытки собрать то, что уже невозможно собрать, чтобы дыра в бюджете ещё больше стала.

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:18:33 16-12-2025

Спорный вопрос. Кто кому задолжал?

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Афиноген

08:46:13 16-12-2025

А наше государство разве не является должником перед своими гражданами?Сколько у людей пропало вкладов и средств в результате многочисленных дефолтов и жульнических реформ?Теперь уже многих нет и в живых,а государство что то не торопится рассчитаться с оставшимися .Или выжидают когда все вымрут?

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:07:47 16-12-2025

Все только начинается .

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:52:16 16-12-2025

Гость (11:07:47 16-12-2025) Все только начинается .... Начало конца?

  -7 Нравится
Ответить
