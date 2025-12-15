Россияне задолжали в государственный бюджет более трех триллионов рублей
Эта сумма на 20% больше, чем годом ранее
15 декабря 2025, 16:35, ИА Амител
По данным Росстата, за первые три квартала 2025 года совокупный долг российских граждан и предприятий перед бюджетной системой по налоговым платежам, страховым отчислениям, начисленным пеням и штрафным санкциям достиг небывалой отметки 3,3 триллиона рублей. Об этом сообщают "Известия", опираясь на доклад ЦБ "Социально-экономическое положение России".
Согласно представленным сведениям, данный показатель почти на 20% превышает аналогичный период предыдущего года, когда общая сумма задолженности составляла 2,7 триллиона рублей. Важно отметить, что непосредственно налоговые недоимки формируют лишь треть от общей суммы, в то время как основная часть приходится на пени и штрафы.
По мнению экономиста и аналитика финансовых рынков Ольги Гогаладзе, рост долгов обусловлен снижением прибыльности компаний. Она поясняет, что увеличение стоимости кредитных ресурсов и рост операционных расходов негативно сказались на финансовом состоянии бизнеса.
Эксперт также указывает на значительное влияние высокой ключевой ставки, установленной Центральным банком. Гогаладзе подчеркивает, что в течение первых шести месяцев 2025 года Банк России поддерживал ставку на максимальном уровне 21% и лишь в начале июня началось ее постепенное снижение.
16:55:44 15-12-2025
А вы ещё налоги поднимите, получите ещё меньше.
17:17:33 15-12-2025
Гость (16:55:44 15-12-2025) А вы ещё налоги поднимите, получите ещё меньше....
Итак вроде поднимают почти везде и повсеместно. Но похоже пошел отскок по собираемости с положительным падением или отрицательным ростом, как принято сейчас говорить. Сейчас нужно ещё больше тратить бюджетных средств на попытки собрать то, что уже невозможно собрать, чтобы дыра в бюджете ещё больше стала.
07:18:33 16-12-2025
Спорный вопрос. Кто кому задолжал?
08:46:13 16-12-2025
А наше государство разве не является должником перед своими гражданами?Сколько у людей пропало вкладов и средств в результате многочисленных дефолтов и жульнических реформ?Теперь уже многих нет и в живых,а государство что то не торопится рассчитаться с оставшимися .Или выжидают когда все вымрут?
11:07:47 16-12-2025
Все только начинается .
17:52:16 16-12-2025
Гость (11:07:47 16-12-2025) Все только начинается .... Начало конца?