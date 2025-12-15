Россияне задолжали в государственный бюджет более трех триллионов рублей

Эта сумма на 20% больше, чем годом ранее

15 декабря 2025, 16:35, ИА Амител

Банк России / Фото: Центробанк РФ

По данным Росстата, за первые три квартала 2025 года совокупный долг российских граждан и предприятий перед бюджетной системой по налоговым платежам, страховым отчислениям, начисленным пеням и штрафным санкциям достиг небывалой отметки 3,3 триллиона рублей. Об этом сообщают "Известия", опираясь на доклад ЦБ "Социально-экономическое положение России".

Согласно представленным сведениям, данный показатель почти на 20% превышает аналогичный период предыдущего года, когда общая сумма задолженности составляла 2,7 триллиона рублей. Важно отметить, что непосредственно налоговые недоимки формируют лишь треть от общей суммы, в то время как основная часть приходится на пени и штрафы.

По мнению экономиста и аналитика финансовых рынков Ольги Гогаладзе, рост долгов обусловлен снижением прибыльности компаний. Она поясняет, что увеличение стоимости кредитных ресурсов и рост операционных расходов негативно сказались на финансовом состоянии бизнеса.

Эксперт также указывает на значительное влияние высокой ключевой ставки, установленной Центральным банком. Гогаладзе подчеркивает, что в течение первых шести месяцев 2025 года Банк России поддерживал ставку на максимальном уровне 21% и лишь в начале июня началось ее постепенное снижение.