Новосибирский бизнесмен повесил миллионные долги своей фирмы на беременную дочь

Вместо подготовки к родам девушка пытается разобраться с долгами

22 октября 2025, 12:45, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru

Беременная жительница Новосибирска Екатерина оказалась в долговой ловушке из-за собственного отца. Вместо подготовки к родам она пытается разобраться с миллионными долгами, появившимися, по ее словам, не по ее вине. Об этом пишет "КП-Новосибирск".

История началась восемь лет назад, когда девушка, которой тогда было 19 лет, по просьбе отца согласилась оформить на себя фирму. Мужчина уверял, что это нужно только для удобства ведения бизнеса, и Екатерина, не подозревая подвоха, стала номинальным директором. Как она утверждает, делами компании не занималась, документов не подписывала и зарплату не получала. Позже отец сказал, что фирму ликвидировали, и девушка успокоилась.

Однако в 2024 году Екатерине пришло уведомление о долге – сначала на 20 тысяч, затем уже на 2,5 миллиона рублей. Оказалось, что компания задолжала клиенту за строительство дома. Девушка обратилась к отцу, и тот уверял, что "все решит", сославшись на юриста. Но с ее зарплаты техника-лаборанта начали удерживать половину дохода – за все время приставы списали около 700 тысяч рублей.

Когда Екатерина забеременела, деньги стали жизненно необходимы, и она сама обратилась в суд, где выяснила, что отец не подавал никаких апелляций и указал ложный адрес, чтобы она не получила извещения. После откровенного разговора с ним девушка попала в больницу с угрозой выкидыша.

Сейчас Екатерина намерена оформить банкротство, но боится потерять автомобиль, купленный в кредит. Отец, по ее словам, отказался помогать и заявил, что "машина нужна ему для комфорта". Он живет на доходы от сдачи квартиры и официально не работает, поэтому взыскать с него деньги невозможно.

Муж Екатерины помогает супруге и полностью обеспечивает семью. Девушка признается, что не понимает, как родной отец мог так поступить, особенно зная, что скоро родится ребенок.

Сам мужчина утверждает, что дочь все знала и вела дела компании, а теперь просто "впала в истерику из-за беременности".

Адвокат Константин Зиновьев объяснил, что привлечь Екатерину к уголовной ответственности нельзя – отсутствует умысел. Долг носит личный характер, поэтому взыскание обращается только на ее долю. При этом машину изъять не смогут, но могут продать, чтобы компенсировать половину стоимости супругу.

Юрист добавил, что у Екатерины остается шанс оспорить решение суда, если подтвердится, что извещения направлялись по неверному адресу. Это позволит пересмотреть дело и установить настоящего виновника.