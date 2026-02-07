Российский флаг все же появился на Олимпийских играх — 2026

Его принес один из болельщиков

07 февраля 2026, 11:15, ИА Амител

Флаг России / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Согласно информации, опубликованной "Спорт-Экспрессом", российские болельщики развернули флаг на олимпийском стадионе "Сан-Сиро" в Милане. Издание утверждает, что никаких официальных претензий к ним не последовало. На полотнище было указано: "Лыжная команда Похвистнево".

Евгений Бурденюк, один из болельщиков, участвовавших в этой акции, рассказал ТАСС, что решение пронести национальный флаг на церемонию открытия зимних Олимпийских игр было принято спонтанно.