Российский флаг все же появился на Олимпийских играх — 2026

Его принес один из болельщиков

07 февраля 2026, 11:15, ИА Амител

Флаг России / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Согласно информации, опубликованной "Спорт-Экспрессом", российские болельщики развернули флаг на олимпийском стадионе "Сан-Сиро" в Милане. Издание утверждает, что никаких официальных претензий к ним не последовало. На полотнище было указано: "Лыжная команда Похвистнево".

Евгений Бурденюк, один из болельщиков, участвовавших в этой акции, рассказал ТАСС, что решение пронести национальный флаг на церемонию открытия зимних Олимпийских игр было принято спонтанно.

«Когда мы решили отправиться на Олимпиаду, возникла идея — а давайте возьмем с собой флаг. Придя на место, мы просто развернули его перед главной сценой, не особо задумываясь, и сделали несколько снимков. Мы не спортсмены, мы обычные болельщики. Это был наш личный порыв, и каким-то образом нас кто-то сфотографировал. Мы делились фотографиями в узком кругу, никуда публично не выкладывали», — пояснил Бурденюк.

