"Игры сомнения". Почему очередная Олимпиада запомнится скандалами, а не достижениями

С отходом от нейтралитета МОК погрузил олимпийское движение в кризис, считают эксперты

06 февраля 2026, 09:15, ИА Амител

Флаг Олимпийских игр / Фото: создано в нейросети

Стартующие 6 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо XXV зимние Олимпийские игры, похоже, не станут большим событием для российского спорта — в них участвует небольшое количество атлетов из РФ, к тому же от соревнований были отсечены многие претенденты на победу.

Как будут представлены в начинающихся Играх россияне, в чем причина интриг против наших спортсменов и почему сегодня олимпийское движение переживает глубокий кризис — в материале amic.ru.

Первый рекорд установлен еще до стартов

Хотя официально Олимпиада берет старт 6 февраля, первые старты начались уже 4-го. Будет разыграно 116 комплектов наград — и это рекорд для зимних Олимпийских игр. Участники будут соревноваться в восьми видах спорта, 16 дисциплинах (на семь больше, чем в 2022 году в Пекине), сообщает официальный сайт соревнований. Состязания будут продолжаться до 22 февраля и пройдут также в Ливиньо, Антерсельве, Бормио, Предаццо, Тезеро и Вероне.

На старт выйдут примерно 2,9 тыс. спортсменов, представляющих 92 Национальных олимпийских комитета (НОК), плюс сборная беженцев. Равноправие полов медленно, но верно отражается на составе олимпийцев — около 47% из них будут женщины. Спортивная "зима" также постепенно покоряет жаркие уголки планеты — своих посланцев отправили на Игры Бенин, Гвинея-Бисау и Объединенные Арабские Эмираты.

Уже разразился первый допинг-скандал — в пробах члена итальянской соборной по биатлону Ребекки Пасслер обнаружены следы летрозола — лекарства, помогающего удалять из организма следы приема других препаратов. Его, как показала практика, нередко используют спортсмены, желающие скрыть применение "запрещенки".

Спортсмены России и Белоруссии будут представлены на соревнованиях в нейтральном статусе. От РФ должны выступить фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев, конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова, саночники Дарья Олесик и Павел Репилов, горнолыжники Юлия Плешкова и Семен Ефимов, шорт-трекисты Алена Крылова и Иван Посошков, а также ски-альпинист Никита Филиппов. Всего 13 атлетов. На предыдущей, летней Олимпиаде в Париже в 2024 году выступало 15 спортсменов из России.

Цензура по-олимпийски

Все российские участники прошли проверку на предмет отсутствия поддержки СВО и связей с силовыми структурами — беспрецедентный шаг в истории олимпийского движения, означающий, по сути, цензурирование политической позиции спортсменов. Ранее до цензуры и ущемления свободы высказываний МОК не опускалось.

Однако даже в нейтральном статусе россияне устраивают далеко не всех. Так, после проведения отбора на Игры среди саночников сборная Ирландии потребовала выгнать Дарью Олесик и включить вместо нее в число участников Эльзу Десмонд. Однако Спортивный арбитражный суд (CAS) не стал рассматривать заявление ирландцев, утвердив кандидатуру россиянки без обсуждений.

Здесь любопытно будет напомнить, что сама Десмонд получила спортивное ирландское гражданство спустя некоторое время после начала занятий санным спортом, она родилась в британском графстве Букингем. Под спортивную юрисдикцию Ирландии она перешла, когда поняла, что выступить на больших состязаниях под флагом Соединенного Королевства ей не светит. Основанием для смены флага стало наличие ирландских корней у бабушки и дедушки по отцовской линии.

Учитывая, что Россию, пусть и в нейтральном статусе, будут представлять лишь 13 атлетов, медального урожая ждать не стоит, считает аналитик, главный редактор InVoice Media Денис Миролюбов.

«На золото рассчитывать затруднительно. Шансы есть разве что у фигуристки Аделии Петросян и ски-альпиниста Никиты Филиппова, пожалуй, всe», — поделился он своим мнением с amic.ru.

По мнению наблюдателей, Никита Филиппов находится сегодня в отличной форме, а на недавних этапах Кубка мира неожиданно для многих стал серебряным и бронзовым призером. Кстати, эта дисциплина дебютирует в олимпийской программе.

А вот фигуристке Аделии Петросян будет непросто: еще недавно она была безоговорочным лидером женского одиночного катания, однако получила травму. И пока не рискует исполнять многие из своих "фирменных" элементов, в том числе четверные прыжки. И пока непонятно, решится ли она продемонстрировать их в Италии.

Впрочем, знаменитый хореограф Илья Авербух уверен в успехе соотечественницы.

«Петросян идет к своей победе на Играх через тернии, травмы и переживания. Я думаю, что все шансы на олимпийское золото у нее есть. Главное — на пике формы прийти к Олимпиаде», — заявил он "Ленте".

Советская школа рулит

В мужском одиночном катании Петр Гуменник вполне может завоевать медаль, если исполнит свою программу без погрешностей. Но фаворитом же здесь считается представитель США, хотя и с российскими корнями, – Илья Малинин (двукратный чемпион мира в 2024 и 2025 годах, победитель финала Гран-при в 2023–2025 годах), родившийся в семье фигуристов Татьяны Малининой и Романа Скорнякова в декабре 2001 года. Илья — обладатель мирового рекорда в произвольной программе (238,24 балла). Кстати, русский американец, по словам специалистов, во многом продолжает традиции советского фигурного катания, тем более родители обучали сына по методикам, что были приняты в СССР.

Кстати, когда Международный союз конькобежцев (ISU) 13 мая 2025 года объявил, что не пустит российские пары на олимпийский лед, наблюдатели заподозрили нежелание некоторых функционеров организации лишать медалей своих соотечественников. Также высказывались мнения, что фигуристам Ивану Букину и Александру Галлямову не простили ранних резких публичных заявлений в адрес спортивных федераций и Олимпиад в целом.

Кстати, далеко не все российские политики одобряют выступление соотечественников под нейтральным статусом. Так, депутат Госдумы Роман Терюшков (фракция "Единая Россия") убежден, что "выбирая нейтральный флаг в спорте вместо государственного, спортсмены с российским паспортом выбирают не быть русскими и с русскими, не выражать патриотических взглядов, не помнить историю страны, выбирают забыть тех, кто проливал и проливает кровь за флаг России, за будущее нашей страны".

«Продолжая выходить на старт, соглашаясь с унизительными условиями, спортсмены поддерживают и приветствуют позицию врага, становясь в глазах общества предателями, жалкими карьеристами, беспринципными и безнравственными. Уважение к России на спортивной арене зависит от каждого спортсмена, родившегося и воспитанного в России. Только принципиальная позиция и несгибаемая воля позволят восстановить репутацию спортивной державы», — написал Терюшков в своем телеграм-канале.

Интерес уже не тот

Судя по всему, отсутствие сборной РФ на Играх сказалось на интересе к ним со стороны российских болельщиков. По информации туроператоров, объем запросов на поездки в Милан оказался вдвое ниже, чем в период подготовки к летним Играм 2024 года в Париже: в пропорции 80 обращений против 150.

Средняя стоимость путешествия на Олимпиаду начинается от 200 тысяч рублей (без учета билетов на состязания) — непростая экономическая ситуация также отбивает желание к просмотру спортивного зрелища "без своих". Хотя участие российской сборной могло бы стимулировать некоторых сограждан потратиться на перелет и премиальный отель.

Кстати, права на показ Олимпийских игр впервые в российской истории получил не федеральный канал, а онлайн-кинотеатр Okko, что, по сути, приравнивает для россиян предстоящие старты к второстепенному событию.

Конечно, с точки зрения спортивной составляющей значение нынешних Игр для россиян более чем ограниченное, отмечает Денис Миролюбов:

«Эту Олимпиаду впору называть "Олимпиадой допуска", но никак не "Олимпиадой возможностей". Учитывая, что МОК забыл о принципе "спорт вне политики", Игры перестали быть для России чем-то важным. Да и многие другие страны уже смотрят на это мероприятие с большим сомнением — понимают, что нечто подобное может ожидать их самих».

Собеседник отмечает, что пока не будет договоренностей между политиками, ожидать адекватного российского представительства на Олимпиадах не стоит:

«Хотя в этом плане есть и хорошие новости: некоторые спортивные федерации потихоньку начинают допускать отечественных атлетов до соревнований (даже президент ФИФА Джанни Инфантино заговорил о необходимости снять бан с российского футбола). Поэтому нельзя исключать, что на следующих Играх в Лос-Анджелесе мы увидим российскую сборную в полном комплекте».

Олимпийский кризис

Добавим, что представительство наших "товарищей по несчастью" — спортсменов Белоруссии, ограничено семью участниками. Причем когда Международный союз биатлонистов (IBU) отказался менять решение о недопуске на Игры россиян и белорусов, то лишил последних серьезной заявки на медали: супруги Динара и Антон Смольские сейчас находятся в отличной форме и вполне способны побороться за награды.

Таким образом, Минск направит в Италию семь своих представительниц — ни один мужчина либо не выдержал "проверки на нейтралитет", либо не был допущен по спортивным показателям. На старт выйдут конькобежка Марина Зуева, фигуристка Виктория Сафронова, лыжница Анна Королева, горнолыжница Мария Шканова и три фристайлистки — Анна Гуськова, Анна Деруго и Анастасия Андриянова.

В настоящее время олимпийское движение переживает серьезный кризис, убежден Денис Миролюбов.