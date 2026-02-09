Российскую визу талантов для иностранцев начнут выдавать в России

Ее смогут получить те, кто добился существенных успехов в какой-либо важной сфере

09 февраля 2026, 14:40, ИА Амител

Мигранты / Изображение сгенерировано Midjourney / amic.ru

С апреля в России будет запущена новая программа, получившая название "виза талантов", ориентированная на привлечение зарубежных профессионалов высокого уровня. По информации, озвученной министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, данный тип визы предназначен для граждан других стран, продемонстрировавших выдающиеся успехи в научно-технической сфере, производстве, спортивной деятельности или творческой среде, а также для тех, кто оказал существенное влияние на развитие общества.

Планируется, что деловые визы нового образца будут действительны в течение одного года. Следует отметить, что подобные инициативы по привлечению квалифицированных кадров уже успешно реализуются в ряде государств, включая Соединенные Штаты Америки.