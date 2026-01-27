"Смешная девушка с большой грудью" из Канады получила американскую визу талантов

Ее деятельность – выкладывание фото в соцсети

27 января 2026, 14:40, ИА Амител

Модель Джулия Эйн / Фото: социальные сети

Джулия Эйн, канадская модель, смогла получить визу O-1B в США, предназначенную для лиц с исключительным мастерством в сфере искусства, благодаря своим видеоматериалам, размещенным в социальных сетях. Информацию об этом передает The Times.

25-летняя Эйн является автором публикаций на платформе Fanfix, представляющей собой аналог OnlyFans, но без контента откровенного характера. Помимо этого, Джулия имеет внушительную аудиторию в социальных сетях, насчитывающую более 1,3 миллиона подписчиков. Сама она описывает себя как девушку с чувством юмора и пышной грудью.

В дополнение к 24 видео, пакет документов для получения визы включал письмо поддержки от Fanfix, сведения о ее доходах и количестве просмотров, а также десять писем с рекомендациями от других влиятельных лиц.

Визу O-1B могут получить только лица, обладающие выдающимися способностями в области искусства, кино или телевидения, обычно документ имеет срок действия три года.

Ранее сообщалось, что кастинг на клип Егора Крида обернулся для россиянки публикацией интимных фото.