Розовый седан для настоящих принцесс продают за миллион рублей в Барнауле
Машину дополнительно украсили декоративными элементами и игрушками
10 февраля 2026, 15:41, ИА Амител
В Барнауле выставили на продажу необычный автомобиль — нежно-розовый Lincoln Town Car 1996 года выпуска. Соответствующее объявление размещено на сайте drom.ru.
Полноразмерный седан представительского класса выполнен в двух цветах: верхняя часть кузова окрашена в розовый оттенок, нижняя — в белый. Машину дополнительно украсили декоративными элементами и игрушками, из-за чего она напоминает автомобиль для праздничных мероприятий или тематических фотосессий.
Lincoln Town Car представляет собой шестиместный заднеприводный автомобиль с рамным шасси, традиционно относящийся к категории представительских седанов. В объявлении указано, что стоимость машины составляет 1 млн рублей, при этом продавец рассматривает возможность обмена, а также оформления покупки в кредит.
15:45:39 10-02-2026
Так-то этот кузов называется лимузин...
15:46:24 10-02-2026
Свадьбы возить?
15:55:34 10-02-2026
сколько мешков картохи в багажник влезет?
13:34:43 11-02-2026
Гость (15:55:34 10-02-2026) сколько мешков картохи в багажник влезет?... Багажник там маленький. Вали все в салон!
19:50:28 10-02-2026
Авто устал. Пора сливать.
😁
21:33:35 10-02-2026
Цена поюзаного соляриса. Но мне такого ставить некуда - а можно было бы на рыбалку ездить и удочки не складывать. Удобно. И пива много влезет.
22:25:34 10-02-2026
Musik (21:33:35 10-02-2026) Цена поюзаного соляриса. Но мне такого ставить некуда - а мо... Не можнА на рыбалку повиснете как только с асфальта съедете. Да и бибика ж для прынцесс, а вы ж не она?
13:41:22 11-02-2026
гость (22:25:34 10-02-2026) Не можнА на рыбалку повиснете как только с асфальта съедете.... Ну, если только прЫнцесса - в трусах с Алиэкспресса!
13:39:29 11-02-2026
Musik (21:33:35 10-02-2026) Цена поюзаного соляриса. Но мне такого ставить некуда - а мо... Кстати, это идея. Для перевозки длинномеров самое то. Доски, трубы... Только в путь.
13:42:43 11-02-2026
Гость (13:39:29 11-02-2026) Кстати, это идея. Для перевозки длинномеров самое то. Доски,... Думаю на стройке с руками оторвут!
13:35:17 11-02-2026
Это какой же гараж нужен для этого старого ведра?
13:37:49 11-02-2026
Ну кто-нибудь может и купит. В деревню. В городе такой ставить некуда. Будет за пузырем до магазина по барски ездить..