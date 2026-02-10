Розовый седан для настоящих принцесс продают за миллион рублей в Барнауле

Машину дополнительно украсили декоративными элементами и игрушками

10 февраля 2026, 15:41, ИА Амител

Фото: auto.drom.ru

В Барнауле выставили на продажу необычный автомобиль — нежно-розовый Lincoln Town Car 1996 года выпуска. Соответствующее объявление размещено на сайте drom.ru.

Полноразмерный седан представительского класса выполнен в двух цветах: верхняя часть кузова окрашена в розовый оттенок, нижняя — в белый. Машину дополнительно украсили декоративными элементами и игрушками, из-за чего она напоминает автомобиль для праздничных мероприятий или тематических фотосессий.

Lincoln Town Car представляет собой шестиместный заднеприводный автомобиль с рамным шасси, традиционно относящийся к категории представительских седанов. В объявлении указано, что стоимость машины составляет 1 млн рублей, при этом продавец рассматривает возможность обмена, а также оформления покупки в кредит.