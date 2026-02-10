НОВОСТИОбщество

Розовый седан для настоящих принцесс продают за миллион рублей в Барнауле

Машину дополнительно украсили декоративными элементами и игрушками

10 февраля 2026, 15:41, ИА Амител

Фото: auto.drom.ru

В Барнауле выставили на продажу необычный автомобиль — нежно-розовый Lincoln Town Car 1996 года выпуска. Соответствующее объявление размещено на сайте drom.ru.

Полноразмерный седан представительского класса выполнен в двух цветах: верхняя часть кузова окрашена в розовый оттенок, нижняя — в белый. Машину дополнительно украсили декоративными элементами и игрушками, из-за чего она напоминает автомобиль для праздничных мероприятий или тематических фотосессий.

Lincoln Town Car представляет собой шестиместный заднеприводный автомобиль с рамным шасси, традиционно относящийся к категории представительских седанов. В объявлении указано, что стоимость машины составляет 1 млн рублей, при этом продавец рассматривает возможность обмена, а также оформления покупки в кредит.



Комментарии


Степочка

15:45:39 10-02-2026

Так-то этот кузов называется лимузин...

  


Гость

15:46:24 10-02-2026

Свадьбы возить?

  


Гость

15:55:34 10-02-2026

сколько мешков картохи в багажник влезет?

  


Гость

13:34:43 11-02-2026

Гость (15:55:34 10-02-2026) сколько мешков картохи в багажник влезет?... Багажник там маленький. Вали все в салон!

  


Кхм...

19:50:28 10-02-2026

Авто устал. Пора сливать.
😁

  


Musik

21:33:35 10-02-2026

Цена поюзаного соляриса. Но мне такого ставить некуда - а можно было бы на рыбалку ездить и удочки не складывать. Удобно. И пива много влезет.

  


гость

22:25:34 10-02-2026

Musik (21:33:35 10-02-2026) Цена поюзаного соляриса. Но мне такого ставить некуда - а мо... Не можнА на рыбалку повиснете как только с асфальта съедете. Да и бибика ж для прынцесс, а вы ж не она?

  


Гость

13:41:22 11-02-2026

гость (22:25:34 10-02-2026) Не можнА на рыбалку повиснете как только с асфальта съедете.... Ну, если только прЫнцесса - в трусах с Алиэкспресса!

  


Гость

13:39:29 11-02-2026

Musik (21:33:35 10-02-2026) Цена поюзаного соляриса. Но мне такого ставить некуда - а мо... Кстати, это идея. Для перевозки длинномеров самое то. Доски, трубы... Только в путь.

  


Гость

13:42:43 11-02-2026

Гость (13:39:29 11-02-2026) Кстати, это идея. Для перевозки длинномеров самое то. Доски,... Думаю на стройке с руками оторвут!

  


Гость

13:35:17 11-02-2026

Это какой же гараж нужен для этого старого ведра?

  


Гость

13:37:49 11-02-2026

Ну кто-нибудь может и купит. В деревню. В городе такой ставить некуда. Будет за пузырем до магазина по барски ездить..

  

