В ведомстве разработали проект федерального закона

25 октября 2026, 08:21, ИА Амител

Школа. Учитель / Фото: Екатерина Cмолихина / amic.ru

Министерство просвещения разработало законопроект о расширении мер поддержки для педагогов, сообщает РИА Новости. Учителям планируют дать право получить статус "Ветеран труда" при стаже не менее 25 лет и не только.

"Министерство просвещения РФ разработало проект федерального закона, направленный на усиление социальной защиты, повышение престижа профессии и создание благоприятных условий для работы педагогических работников. Документ развивает положения государственной политики по укреплению авторитета работников сферы образования", — говорится в документе.

Как написано в проекте закона, педагогам предоставят возможность обращаться за консультациями по вопросам, которые касаются их профессиональной деятельности.

Согласно документу, учителям гарантируется право на бесплатное посещение государственных и муниципальных музеев не реже одного раза в месяц. Для специалистов, впервые приступающих к работе, могут установить обязательное наставничество сроком не менее одного года.

Кроме того, у педагогов может появиться возможность получать непрерывное методическое сопровождение и дополнительное профессиональное образование не реже одного раза в три года. Также планируется расширить доступ к электронным образовательным материалам, включая цифровые библиотеки, созданные на бюджетные средства.