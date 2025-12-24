Самозанятым рассказали, как оформить оплачиваемый больничный

Для получения пособия нужно заключить договор с Социальным фондом

24 декабря 2025

Мужчина в больнице / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

С 1 января 2026 года самозанятые россияне смогут впервые получить оплачиваемый больничный лист. Для этого им необходимо будет добровольно заключить договор страхования с Социальным фондом России (СФР), рассказал агентству "Прайм" директор практики "Организационное развитие" КСК ГРУПП Михаил Меркулов.

Фонд предложит две программы страхования на выбор:

базовый пакет с покрытием 35 000 рублей в год. Ежемесячный взнос составит 1344 рубля;

расширенный пакет с покрытием 50 000 рублей в год. Ежемесячный платеж – 1920 рублей.

Важное условие: право на получение денежного пособия во время болезни возникнет только спустя шесть месяцев после начала уплаты взносов. Размер выплаты будет рассчитываться индивидуально, с учетом страхового стажа и суммы уже уплаченных взносов.

Оформить договор можно будет дистанционно с помощью мобильного приложения "Мой налог" или на портале госуслуг с момента старта программы.

Эксперт Михаил Меркулов рассматривает эту инициативу как способ увеличить поступления в бюджет. По его подсчетам, если половина из 15 миллионов зарегистрированных самозанятых выберет базовый пакет, СФР дополнительно получит около 262 миллиардов рублей в 2026 году.