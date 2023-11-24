Сгорел гараж и постройки. Крупный пожар потушили в алтайском селе

Ликвидировать возгорание удалось на площади 400 квадратных метров

24 ноября 2023, 20:46, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Крупный пожар произошел в алтайском райцентре Косиха. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю, пожарные тушили гараж и надворные постройки в райцентре Косиха по улице Заринской.

Ликвидировать возгорание удалось на площади 400 квадратных метров. Никто не погиб и не пострадал. На месте работали 17 человек личного состава, было задействовано 5 автоцистерн.

Причина происшествия и обстоятельства выясняются.