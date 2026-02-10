Школьный автобус и легковушка столкнулись на трассе Ижевск — Сарапул

На момент происшествия детей в школьном автобусе не было

10 февраля 2026, 22:30, ИА Амител

Легковушка врезалась в автобус / Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Удмуртии

В Завьяловском районе Удмуртии на дороге Ижевск — Сарапул произошло столкновение школьного автобуса с легковым автомобилем, сообщает udm-info.ru.

28-летняя женщина за рулем Chevrolet Lacetti, имеющая стаж менее года, при проезде перекрестка неравнозначных дорог не справилась с управлением и выехала с главной дороги на второстепенную, где врезалась в стоящий автобус ПАЗ.

В результате аварии водитель иномарки получила травмы и была госпитализирована. К счастью, на момент происшествия детей в школьном автобусе не было.