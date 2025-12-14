Выехал на встречку. Водитель легковушки погиб в столкновении с фурой под Рубцовском

Авария случилась 13 декабря на 65-м километре трассы К-03

14 декабря 2025, 09:00, ИА Амител

Место ДТП / Фото: Telegram-канал "Инцидент Рубцовск"

В Рубцовском районе Алтайского края произошло смертельное ДТП: водитель легкового автомобиля погиб в лобовом столкновении с грузовиком. Авария случилась на 65-м километре трассы К-03, сообщает Госавтоинспекции Алтайского края.

По данным ГИБДД, 43-летний мужчина за рулем Mazda Familia не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Scania под управлением 49-летнего водителя.

От полученных травм водитель легковушки скончался на месте до приезда скорой помощи.