Выехал на встречку. Водитель легковушки погиб в столкновении с фурой под Рубцовском
Авария случилась 13 декабря на 65-м километре трассы К-03
14 декабря 2025, 09:00, ИА Амител
Место ДТП / Фото: Telegram-канал "Инцидент Рубцовск"
В Рубцовском районе Алтайского края произошло смертельное ДТП: водитель легкового автомобиля погиб в лобовом столкновении с грузовиком. Авария случилась на 65-м километре трассы К-03, сообщает Госавтоинспекции Алтайского края.
По данным ГИБДД, 43-летний мужчина за рулем Mazda Familia не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Scania под управлением 49-летнего водителя.
От полученных травм водитель легковушки скончался на месте до приезда скорой помощи.
