Сибирь покроется снегом с 5 ноября
Снежный покров при этом будет временным
03 ноября 2024, 10:11, ИА Амител
Снежинка / Фото: Aaron Burden / unsplash.com
С 5 ноября 85% территории России будет покрыто снегом, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Под снегом в том числе окажется "весь Северо-Западный федеральный округ".
При этом снежный покров будет временным, добавил специалист.
Ранее синоптики рассказали, что в Алтайском крае зима будет теплой – температура ожидается в пределах или выше нормы.
12:31:42 03-11-2024
Почему то не верю.
17:15:29 03-11-2024
Для справки: в прошлом году постоянный снежный покров установился с 26 ноября. 25 ноября были еще голые земляные газоны. Источник: свой видеорегистратор, достоверность 100%