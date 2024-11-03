Сибирь покроется снегом с 5 ноября

Снежный покров при этом будет временным

03 ноября 2024, 10:11, ИА Амител

Снежинка / Фото: Aaron Burden / unsplash.com

С 5 ноября 85% территории России будет покрыто снегом, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Под снегом в том числе окажется "весь Северо-Западный федеральный округ".

При этом снежный покров будет временным, добавил специалист.

Ранее синоптики рассказали, что в Алтайском крае зима будет теплой – температура ожидается в пределах или выше нормы.