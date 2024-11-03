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Сибирь покроется снегом с 5 ноября

Снежный покров при этом будет временным

03 ноября 2024, 10:11, ИА Амител

Снежинка / Фото: Aaron Burden / unsplash.com
Снежинка / Фото: Aaron Burden / unsplash.com

С 5 ноября 85% территории России будет покрыто снегом, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Под снегом в том числе окажется "весь Северо-Западный федеральный округ".

При этом снежный покров будет временным, добавил специалист.

Ранее синоптики рассказали, что в Алтайском крае зима будет теплой – температура ожидается в пределах или выше нормы. 

Погода Сибирь

Комментарии 2

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Гость

12:31:42 03-11-2024

Почему то не верю.

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Гость

17:15:29 03-11-2024

Для справки: в прошлом году постоянный снежный покров установился с 26 ноября. 25 ноября были еще голые земляные газоны. Источник: свой видеорегистратор, достоверность 100%

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