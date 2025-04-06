НОВОСТИПроисшествия

Сибирские пожарные спасли из огня зайчонка

Заяц оказался в огненной ловушке

06 апреля 2025, 08:30, ИА Амител

Фото: МЧС Кемеровской области — Кузбасса
Фото: МЧС Кемеровской области — Кузбасса

В Кемеровской области пожарные спасли зайчонка из горящей травы, рассказали в региональном МЧС.

В Беловском городском округе вспыхнули два гектара сухой растительности.

"При тушении пожарные ведомства обнаружили в огненной ловушке зайца. Сотрудники напоили малыша водой и выпустили в безопасное место", – говорится в сообщении.

Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Тем временем в Алтайском крае ежедневно растет число возгораний прошлогодней травы.

Пожары Кемеровская область Хорошие новости Сибирь

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

12:12:43 06-04-2025

Тысячи этих малышей заживо сгорают в лугах при сжигании травы в пойме Оби.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:26:57 06-04-2025

Нельзя брать руками зайчат, посторонний запах отпугнёт кормящих зайчих

  -5 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров