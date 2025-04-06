Сибирские пожарные спасли из огня зайчонка
Заяц оказался в огненной ловушке
06 апреля 2025, 08:30, ИА Амител
Фото: МЧС Кемеровской области — Кузбасса
В Кемеровской области пожарные спасли зайчонка из горящей травы, рассказали в региональном МЧС.
В Беловском городском округе вспыхнули два гектара сухой растительности.
"При тушении пожарные ведомства обнаружили в огненной ловушке зайца. Сотрудники напоили малыша водой и выпустили в безопасное место", – говорится в сообщении.
Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.
Тем временем в Алтайском крае ежедневно растет число возгораний прошлогодней травы.
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