Сибирские пожарные спасли из огня зайчонка

Заяц оказался в огненной ловушке

06 апреля 2025, 08:30, ИА Амител

Фото: МЧС Кемеровской области — Кузбасса

В Кемеровской области пожарные спасли зайчонка из горящей травы, рассказали в региональном МЧС.

В Беловском городском округе вспыхнули два гектара сухой растительности.

"При тушении пожарные ведомства обнаружили в огненной ловушке зайца. Сотрудники напоили малыша водой и выпустили в безопасное место", – говорится в сообщении.

Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Тем временем в Алтайском крае ежедневно растет число возгораний прошлогодней травы.