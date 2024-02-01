Сильный пожар произошел в барнаульском ресторане

Пожарные вынесли из помещения три газовых баллона

01 февраля 2024, 09:15, ИА Амител

Фото с места пожара / t.me/mchs_altkray

Пожар произошел в барнаульском ресторане "Новая высота" прошедшей ночью. Об этом рассказали в региональном МЧС.

В помещении на улице 65 лет Победы в момент возгорания никого не было. На месте пожара работали 38 человек личного состава и семь автоцистерн.

Площадь возгорания составила 30 квадратных метров.

Отмечается, что из опасной зоны вынесли три газовых баллона. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее сообщалось о возгорании в барнаульском ТЦ "Вавилон".