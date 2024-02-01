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Сильный пожар произошел в барнаульском ресторане

Пожарные вынесли из помещения три газовых баллона

01 февраля 2024, 09:15, ИА Амител

Фото с места пожара / t.me/mchs_altkray
Фото с места пожара / t.me/mchs_altkray

Пожар произошел в барнаульском ресторане "Новая высота" прошедшей ночью. Об этом рассказали в региональном МЧС.

В помещении на улице 65 лет Победы в момент возгорания никого не было. На месте пожара работали 38 человек личного состава и семь автоцистерн.

Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. 

Отмечается, что из опасной зоны вынесли три газовых баллона. В результате происшествия никто не пострадал. 

Ранее сообщалось о возгорании в барнаульском ТЦ "Вавилон".

Барнаул Пожары

Комментарии 4

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Гость

09:18:13 01-02-2024

Иронично, но это новая высота в развитии ресторана.

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Гость

09:25:58 01-02-2024

За прошлые сутки три непонятных пожара в общественных помещениях. Хм...

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Гость

09:50:54 01-02-2024

Гость (09:25:58 01-02-2024) За прошлые сутки три непонятных пожара в общественных помеще... В смысле три? А где ещё?

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Гость

09:57:22 01-02-2024

это ж то заведение, владелица которого на газоне любила парконуться?

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