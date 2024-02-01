Сильный пожар произошел в барнаульском ресторане
Пожарные вынесли из помещения три газовых баллона
01 февраля 2024, 09:15, ИА Амител
Фото с места пожара / t.me/mchs_altkray
Пожар произошел в барнаульском ресторане "Новая высота" прошедшей ночью. Об этом рассказали в региональном МЧС.
В помещении на улице 65 лет Победы в момент возгорания никого не было. На месте пожара работали 38 человек личного состава и семь автоцистерн.
Площадь возгорания составила 30 квадратных метров.
Отмечается, что из опасной зоны вынесли три газовых баллона. В результате происшествия никто не пострадал.
Ранее сообщалось о возгорании в барнаульском ТЦ "Вавилон".
09:18:13 01-02-2024
Иронично, но это новая высота в развитии ресторана.
09:25:58 01-02-2024
За прошлые сутки три непонятных пожара в общественных помещениях. Хм...
09:50:54 01-02-2024
Гость (09:25:58 01-02-2024) За прошлые сутки три непонятных пожара в общественных помеще... В смысле три? А где ещё?
09:57:22 01-02-2024
это ж то заведение, владелица которого на газоне любила парконуться?