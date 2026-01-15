В России может появиться "виза талантов" для одаренных мигрантов

Иностранцы, претендующие на такую льготу, должны будут иметь высшее образование

15 января 2026, 14:35, ИА Амител

Мигранты / Изображение сгенерировано Midjourney / amic.ru

С целью привлечения в Россию квалифицированных мигрантов, в Государственной Думе выдвинули инициативу о создании особой "визы талантов". Соответствующее обращение депутат Михаил Делягин направил главе Министерства иностранных дел, сообщает "Газета.ru".

Претендовать на визу смогут лица до 35 лет, обладающие знанием русского языка, имеющие высшее образование и демонстрирующие выдающиеся успехи в научной, творческой, спортивной или предпринимательской деятельности. Депутат также подчеркнул необходимость тщательного отбора, чтобы избежать повторения западных практик, где под видом одаренных зачастую прибывают интернет-мошенники или лица, занятые в сфере развлечений для взрослых.

Делягин убежден, что подобная программа должна фокусироваться на привлечении подлинных профессионалов, способных активно участвовать в развитии Российской Федерации.