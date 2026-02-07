СМИ: Сабуров вряд ли сможет отменить решение о запрете на въезд в Россию
Ранее комик покинул страну и отправился в Казахстан
07 февраля 2026, 20:00, ИА Амител
Казахстанский стендапер Нурлан Сабуров, получивший запрет на въезд в Российскую Федерацию, имеет возможность оспорить это решение в судебном порядке, но только при условии, что постановление о его административной ответственности, вынесенное в 2025 году, будет пересмотрено. Тем не менее, согласно информации полученной ТАСС от представителей правоохранительных органов, шансы на такой исход событий чрезвычайно невелики.
«Запрет на въезд в Россию для Сабурова был частично обусловлен решением суда о его привлечении к административной ответственности по части 3.1 статьи 18.8 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, касающейся нарушения иностранцем правил въезда или пребывания в стране. Данное решение было принято в мае 2025 года. Следовательно, сокращение или полная отмена запрета на въезд возможны исключительно в случае аннулирования этого постановления вышестоящей инстанцией», — пояснил источник агентства.
По его мнению, с учетом установленных законом сроков для обжалования Сабурову следует подать соответствующую жалобу в кассационный суд. «Такие действия имеют смысл лишь при наличии веских причин для отмены постановления. К ним могут относиться, к примеру, нарушения процессуальных норм в ходе привлечения лица к ответственности. Однако если нарушение законодательства со стороны Сабурова действительно было зафиксировано, то постановление не будет отменено, исходя из сложившейся судебной практики в России», — резюмировал собеседник агентства.
21:08:52 07-02-2026
пусть смешит теперь публику в астане
22:49:51 07-02-2026
Гость (21:08:52 07-02-2026) пусть смешит теперь публику в астане... и гадить на Россию будет оттуда же.
06:08:47 08-02-2026
Элен без ребят (22:49:51 07-02-2026) и гадить на Россию будет оттуда же. ...
До ближайшего Башарова с ледорубом.
08:44:16 08-02-2026
Элен без ребят (22:49:51 07-02-2026) и гадить на Россию будет оттуда же. ... А вы прям видели как он это делает?
23:59:32 07-02-2026
а сколько предателей затаились внутри страны...
03:03:00 08-02-2026
Доигрался Нуйрик на скрипке
08:24:53 08-02-2026
Почитал. Что в нем такого комического? Грубость к зрителям, оскорбления, мат.
15:19:28 08-02-2026
Гость (08:24:53 08-02-2026) Почитал. Что в нем такого комического? Грубость к зрителям, ... Это не для жителей театров и шишковок
20:16:32 08-02-2026
Зря. Надо всех этих стендаперов отправлять на принудительные работы, лет на 5. Потом пусть еще смешат. Это же тунеядцы.
09:17:25 09-02-2026
Кто такой? Откуда вы его все знаете? телевизор смотрите?