СМИ: Сабуров вряд ли сможет отменить решение о запрете на въезд в Россию

Ранее комик покинул страну и отправился в Казахстан

07 февраля 2026, 20:00, ИА Амител

Деревянный молоток судьи / Фото: amic.ru

Казахстанский стендапер Нурлан Сабуров, получивший запрет на въезд в Российскую Федерацию, имеет возможность оспорить это решение в судебном порядке, но только при условии, что постановление о его административной ответственности, вынесенное в 2025 году, будет пересмотрено. Тем не менее, согласно информации полученной ТАСС от представителей правоохранительных органов, шансы на такой исход событий чрезвычайно невелики.

«Запрет на въезд в Россию для Сабурова был частично обусловлен решением суда о его привлечении к административной ответственности по части 3.1 статьи 18.8 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, касающейся нарушения иностранцем правил въезда или пребывания в стране. Данное решение было принято в мае 2025 года. Следовательно, сокращение или полная отмена запрета на въезд возможны исключительно в случае аннулирования этого постановления вышестоящей инстанцией», — пояснил источник агентства.

По его мнению, с учетом установленных законом сроков для обжалования Сабурову следует подать соответствующую жалобу в кассационный суд. «Такие действия имеют смысл лишь при наличии веских причин для отмены постановления. К ним могут относиться, к примеру, нарушения процессуальных норм в ходе привлечения лица к ответственности. Однако если нарушение законодательства со стороны Сабурова действительно было зафиксировано, то постановление не будет отменено, исходя из сложившейся судебной практики в России», — резюмировал собеседник агентства.

Комментарии 10

Avatar Picture
Гость

21:08:52 07-02-2026

пусть смешит теперь публику в астане

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

22:49:51 07-02-2026

Гость (21:08:52 07-02-2026) пусть смешит теперь публику в астане... и гадить на Россию будет оттуда же.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:08:47 08-02-2026

Элен без ребят (22:49:51 07-02-2026) и гадить на Россию будет оттуда же. ...
До ближайшего Башарова с ледорубом.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:44:16 08-02-2026

Элен без ребят (22:49:51 07-02-2026) и гадить на Россию будет оттуда же. ... А вы прям видели как он это делает?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

23:59:32 07-02-2026

а сколько предателей затаились внутри страны...

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
к

03:03:00 08-02-2026

Доигрался Нуйрик на скрипке

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:24:53 08-02-2026

Почитал. Что в нем такого комического? Грубость к зрителям, оскорбления, мат.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:19:28 08-02-2026

Гость (08:24:53 08-02-2026) Почитал. Что в нем такого комического? Грубость к зрителям, ... Это не для жителей театров и шишковок

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:16:32 08-02-2026

Зря. Надо всех этих стендаперов отправлять на принудительные работы, лет на 5. Потом пусть еще смешат. Это же тунеядцы.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:17:25 09-02-2026

Кто такой? Откуда вы его все знаете? телевизор смотрите?

  0 Нравится
Ответить
