СМИ: Сабуров вряд ли сможет отменить решение о запрете на въезд в Россию

Ранее комик покинул страну и отправился в Казахстан

07 февраля 2026, 20:00, ИА Амител

Деревянный молоток судьи / Фото: amic.ru

Казахстанский стендапер Нурлан Сабуров, получивший запрет на въезд в Российскую Федерацию, имеет возможность оспорить это решение в судебном порядке, но только при условии, что постановление о его административной ответственности, вынесенное в 2025 году, будет пересмотрено. Тем не менее, согласно информации полученной ТАСС от представителей правоохранительных органов, шансы на такой исход событий чрезвычайно невелики.

«Запрет на въезд в Россию для Сабурова был частично обусловлен решением суда о его привлечении к административной ответственности по части 3.1 статьи 18.8 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, касающейся нарушения иностранцем правил въезда или пребывания в стране. Данное решение было принято в мае 2025 года. Следовательно, сокращение или полная отмена запрета на въезд возможны исключительно в случае аннулирования этого постановления вышестоящей инстанцией», — пояснил источник агентства.

По его мнению, с учетом установленных законом сроков для обжалования Сабурову следует подать соответствующую жалобу в кассационный суд. «Такие действия имеют смысл лишь при наличии веских причин для отмены постановления. К ним могут относиться, к примеру, нарушения процессуальных норм в ходе привлечения лица к ответственности. Однако если нарушение законодательства со стороны Сабурова действительно было зафиксировано, то постановление не будет отменено, исходя из сложившейся судебной практики в России», — резюмировал собеседник агентства.