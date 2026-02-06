Mash: стендапер Сабуров пытался получить ВНЖ, но не смог сдать тест по истории России

Ему на 50 лет запретили въезд в РФ

06 февраля 2026, 22:30, ИА Амител

Фото: социальные сети Нурлана Сабурова

Казахстанский стендап-комик Нурлан Сабуров пытался получить российский ВНЖ, чтобы избежать проблем с налоговой, но не смог сдать тест по истории России, утверждает Telegram-канал Mash.

По информации канала, в 2024 году стендапер задекларировал более 50 млн рублей годового дохода, в связи с чем решил "оформить документы".

«Для получения ВНЖ Нурлан отправился на тест по истории России. Сдать не вышло», — говорится в публикации.

Напомним, Нурлану Сабурову отказали во въезде в Россию 6 февраля. По данным СМИ, основанием стали антироссийские высказывания артиста и критика СВО. Ему также вменяют возможную легализацию денежных средств, полученных на территории России, с использованием услуг третьих лиц.