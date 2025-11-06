СМИ: За поездку в Херсон Анджелине Джоли могли заплатить 20 миллионов долларов
Как сообщил российский продюсер, выплаты гонораров за поездку на Украину в Голливуде обычное дело
06 ноября 2025, 16:35, ИА Амител
Известная американская актриса Анджелина Джоли посетила Херсон. Продюсер Леонид Дзюник в интервью aif.ru поделился своими соображениями о потенциальной стоимости этого визита для властей Украины.
Информация о прибытии Джоли в Херсон первоначально была распространена несколькими украинскими Telegram-каналами. Согласно этим источникам, актриса посетила местные медицинские учреждения, включая роддом и детскую больницу.
Впоследствии появились снимки, предположительно, сделанные в Херсоне, на которых Джоли запечатлена в бронежилете, сидящей на полу рядом с ребенком.
По оценке Дзюника: «Предположительно, как и во время ее предыдущего визита в 2022 году, эта поездка могла стоить около 20 миллионов долларов. Цель этого визита – продемонстрировать свою поддержку Украине. Она приехала, была заснята журналистами, а затем уехала».
Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова утверждала, что "гастроли" голливудских звезд, включая Джоли, на Украине финансировались Агентством США по международному развитию.
16:48:07 06-11-2025
Странно что "западные партнеры" не ударили по больнице с Джоли внутри ракетой, обвинив в этом РФ.
16:48:36 06-11-2025
А что помешало?
08:45:06 07-11-2025
"Цель этого визита – продемонстрировать свою поддержку Украине"
- Цель - срубить бабло. Налог платить будет?