Как сообщил российский продюсер, выплаты гонораров за поездку на Украину в Голливуде обычное дело

06 ноября 2025, 16:35, ИА Амител

Анджелина Джоли в Херсоне / Фото: Mash

Известная американская актриса Анджелина Джоли посетила Херсон. Продюсер Леонид Дзюник в интервью aif.ru поделился своими соображениями о потенциальной стоимости этого визита для властей Украины.

Информация о прибытии Джоли в Херсон первоначально была распространена несколькими украинскими Telegram-каналами. Согласно этим источникам, актриса посетила местные медицинские учреждения, включая роддом и детскую больницу.

Впоследствии появились снимки, предположительно, сделанные в Херсоне, на которых Джоли запечатлена в бронежилете, сидящей на полу рядом с ребенком.

По оценке Дзюника: «Предположительно, как и во время ее предыдущего визита в 2022 году, эта поездка могла стоить около 20 миллионов долларов. Цель этого визита – продемонстрировать свою поддержку Украине. Она приехала, была заснята журналистами, а затем уехала».

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова утверждала, что "гастроли" голливудских звезд, включая Джоли, на Украине финансировались Агентством США по международному развитию.