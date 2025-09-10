НОВОСТИОбщество

"Совершенно непонятная" магнитная буря неожиданно обрушилась на Землю 10 сентября

Совершенно невозможно понять, что могло вызвать такую бурную реакцию магнитного поля

10 сентября 2025, 15:46, ИА Амител

Солнце / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru
Солнце / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

На Земле в среду ночью, 10 сентября, зарегистрирована "совершенно непонятная и трудная для объяснения" магнитная буря, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ.

«Событие отсутствовало в прогнозах. Загадку представляет даже не это, а то, что даже задним числом совершенно невозможно понять, что произошло на Земле или около Земли, что могло вызвать такую бурную реакцию магнитного поля», – говорится в сообщении.

Как пояснили ученые, основная причина магнитных бурь – облака плазмы или потоки быстрого солнечного ветра от корональных дыр. Однако графики солнечного ветра показывают, что к Земле в среду ночью, 10 сентября, вообще ничего не приходило.

«Можно было бы предположить, что до планеты добралась часть довольно крупного протуберанца, выброшенного около четырех суток назад и улетевшего, как считалось, сильно мимо Земли. Гипотеза была бы хорошей, если бы все не та же проблема, что к Земле вообще нечего не приходило», – подчеркнули в лаборатории.

Единственное хоть сколько-то научное объяснение произошедшего, по данным ученых, – это формирование так называемой необычно крупной суббури. Это явление, при котором энергия магнитосферы высвобождается без явных внешних причин.

«Это единственное объяснение, которое позволяет примириться с произошедшим», – добавили ученые.

Фото: Vasilis Caravitis / unsplash.com

Комментарии 4

@
@

16:04:33 10-09-2025

"Совершенно непонятная" магнитная буря зовётся нервенным психозом на фоне происходящих вокруг политических турбулентностей. Успокоительные надо пить... натуральные - валерианка, пустырник, рюмочка коньяку 0,5л...

  Ответить
Ответить
Гость
Гость

16:06:30 10-09-2025

страшно интересно, но ничего не понятно ))))

  Ответить
Ответить
гость
гость

16:28:55 10-09-2025

когда-нибудь учёные догадаются, что причиной возмущения внешнего магнитного поля Земли может стать возмущение магнитного поля внутри Земли. А между ними - человечество. Ох, времена настали...

  Ответить
Ответить
Гость
Гость

16:29:03 10-09-2025

"Барометр" в моей голове все так и сказал, с ночи голова рассыпается от боли.

  Ответить
Ответить
