Совершенно невозможно понять, что могло вызвать такую бурную реакцию магнитного поля

10 сентября 2025, 15:46, ИА Амител

Солнце / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

На Земле в среду ночью, 10 сентября, зарегистрирована "совершенно непонятная и трудная для объяснения" магнитная буря, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ.

«Событие отсутствовало в прогнозах. Загадку представляет даже не это, а то, что даже задним числом совершенно невозможно понять, что произошло на Земле или около Земли, что могло вызвать такую бурную реакцию магнитного поля», – говорится в сообщении.

Как пояснили ученые, основная причина магнитных бурь – облака плазмы или потоки быстрого солнечного ветра от корональных дыр. Однако графики солнечного ветра показывают, что к Земле в среду ночью, 10 сентября, вообще ничего не приходило.

«Можно было бы предположить, что до планеты добралась часть довольно крупного протуберанца, выброшенного около четырех суток назад и улетевшего, как считалось, сильно мимо Земли. Гипотеза была бы хорошей, если бы все не та же проблема, что к Земле вообще нечего не приходило», – подчеркнули в лаборатории.

Единственное хоть сколько-то научное объяснение произошедшего, по данным ученых, – это формирование так называемой необычно крупной суббури. Это явление, при котором энергия магнитосферы высвобождается без явных внешних причин.