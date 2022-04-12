Алтайские хоккеисты победили команду из Йошкар-Олы со счётом 6:1

Алтайские спортсмены успешно стартовали во всероссийском финале Студенческой хоккейной лиги. Турнир проходит с 12 по 17 апреля в Нижегородской области.

В соревнованиях участвуют 12 команд, которые пробились в финал по результатам отборочного турнира. Сибирь представляет барнаульское «Динамо-Алтай студент». Сборная вузов Алтайского края сформирована на базе команды БЮИ.

12 апреля в первой игре группового этапа барнаульские хоккеисты одержали убедительную победу со счётом 6:1 над «Спартаком РМЭ» из Йошкар-Олы.

13 апреля «Динамо-Алтай студент» сыграет с «Чёрными Лисами» из Сургута.

Затем 14 апреля в заключительном туре группового этапа барнаульцам предстоит встреча с «Западом России» из Калининграда.

Для выхода в плей-офф алтайским спортсменам необходимо занять в группе одно из двух первых мест.