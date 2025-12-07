В России срубленная елка может обернуться штрафом в 300 тысяч рублей и "уголовкой"

Инструмент и срубленная ель подлежат конфискации

07 декабря 2025, 12:30, ИА Амител

Новогодняя елка / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Россиянам напомнили, что попытка "сэкономить" на новогодней ели, срубив ее самостоятельно, может привести к серьезному штрафу. Об этом сообщил директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков, пишет "Абзац".

По его словам, незаконная вырубка деревьев предусматривает административную ответственность: для граждан штраф составляет от 3 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц – до 40 тысяч, а для юридических лиц может достигать 300 тысяч рублей.

Поздняков подчеркнул, что в ряде случаев ответственность может стать уголовной. Это касается ситуаций, когда деревья вырубают в заповедных зонах, используют технику либо наносят ущерб более чем на 5 тысяч рублей. В таких случаях нарушителю грозит уголовная статья, а инструмент и срубленная ель подлежат конфискации.

Эксперты также напоминают, что рискуют не только те, кто рубит лес, но и покупатели нелегально заготовленных елей. Перед покупкой важно проверять документы продавца, особенно если дерево приобретается через интернет.

Ранее сообщалось, что в 2025 году для россиян приобретение искусственной ели с минимальным набором украшений обойдется в среднем в 4,8 тыс. рублей.