В России срубленная елка может обернуться штрафом в 300 тысяч рублей и "уголовкой"

Инструмент и срубленная ель подлежат конфискации

07 декабря 2025, 12:30, ИА Амител

Новогодняя елка / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Новогодняя елка / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Россиянам напомнили, что попытка "сэкономить" на новогодней ели, срубив ее самостоятельно, может привести к серьезному штрафу. Об этом сообщил директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков, пишет "Абзац".

По его словам, незаконная вырубка деревьев предусматривает административную ответственность: для граждан штраф составляет от 3 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц – до 40 тысяч, а для юридических лиц может достигать 300 тысяч рублей.

Поздняков подчеркнул, что в ряде случаев ответственность может стать уголовной. Это касается ситуаций, когда деревья вырубают в заповедных зонах, используют технику либо наносят ущерб более чем на 5 тысяч рублей. В таких случаях нарушителю грозит уголовная статья, а инструмент и срубленная ель подлежат конфискации.

Эксперты также напоминают, что рискуют не только те, кто рубит лес, но и покупатели нелегально заготовленных елей. Перед покупкой важно проверять документы продавца, особенно если дерево приобретается через интернет.

Ранее сообщалось, что в 2025 году для россиян приобретение искусственной ели с минимальным набором украшений обойдется в среднем в 4,8 тыс. рублей.

Комментарии 4

Avatar Picture
Олег

13:38:06 07-12-2025

Эти ценники на Новый год или на каждый день?

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:54:51 07-12-2025

Зато потом выкидывают нераспроданные вдоль трасс грузовиками!

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:54:18 07-12-2025

Зато тайгу можно пилить для китая

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

09:09:17 08-12-2025

удивительная несоизмеримость - в крае лес вырубается варварски тысячами кубов, а за елку людей ждет наказание

  -2 Нравится
Ответить
