Денежная елка. Нумерологи назвали лучшие и худшие дни для установки новогоднего дерева
Чтобы привлечь успех в карьере или избежать утечки денег, нужно внимательно посмотреть на календарь, считают специалисты по числам
05 декабря 2025, 21:30, ИА Амител
Нумерологи составили календарь для установки новогодней елки, пообещав, что правильная дата поможет привлечь удачу, а неправильная – навлечет финансовые проблемы, пишет "Москва 24".
По их мнению, наиболее благоприятными днями в декабре 2025 года являются:
-
14, 15 и 18 декабря – для карьерного роста и увеличения доходов;
-
21-22 декабря – для исполнения заветных желаний;
-
24 декабря – для гармонии в семье и укрепления отношений.
Одновременно эксперты предупредили об "опасных" датах. Установка елки 5, 6, 7 или 29 декабря, по их словам, может привести к нежелательным последствиям: "утечке" денег и проблемам с кармой.
Таким образом, для тех, кто верит в нумерологию, выбор дня для главного новогоднего ритуала становится стратегическим решением на весь следующий год.
Ранее amic.ru рассказывал, в каких нарядах нужно встречать Новый год – 2026, чтобы привлечь удачу.
13:18:47 06-12-2025
Это даже хуже астрологических прогнозов и православных праздников 🤦
13:44:34 06-12-2025
Мракобесие такое же , что астрологи и попы
14:36:58 06-12-2025
Мракобесие какое-то