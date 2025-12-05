Денежная елка. Нумерологи назвали лучшие и худшие дни для установки новогоднего дерева

Чтобы привлечь успех в карьере или избежать утечки денег, нужно внимательно посмотреть на календарь, считают специалисты по числам

05 декабря 2025, 21:30, ИА Амител

Новогодняя елка. Подарки / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Нумерологи составили календарь для установки новогодней елки, пообещав, что правильная дата поможет привлечь удачу, а неправильная – навлечет финансовые проблемы, пишет "Москва 24".

По их мнению, наиболее благоприятными днями в декабре 2025 года являются:

14, 15 и 18 декабря – для карьерного роста и увеличения доходов;

21-22 декабря – для исполнения заветных желаний;

24 декабря – для гармонии в семье и укрепления отношений.

Одновременно эксперты предупредили об "опасных" датах. Установка елки 5, 6, 7 или 29 декабря, по их словам, может привести к нежелательным последствиям: "утечке" денег и проблемам с кармой.

Таким образом, для тех, кто верит в нумерологию, выбор дня для главного новогоднего ритуала становится стратегическим решением на весь следующий год.

