Россияне в этом году активнее покупают елки и украшения, чем в прошлом

03 декабря 2025, 12:14, ИА Амител

Новогодняя ель / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В этом году для россиян приобретение искусственной ели с минимальным набором украшений обойдется в среднем в 4,8 тыс. рублей, сообщает РИА Новости, ссылаясь на информацию оператора фискальных данных "Платформа ОФД".

Аналитики изучили продажи искусственных елок и украшений за период с 1 октября по 25 ноября 2025 и 2024 годов. Оказалось, что ненатуральных зеленых красавиц приобретали в этом году на 11% чаще и средняя цена на них увеличилась на тот же процент (было 3,7 тыс. рублей).

Россияне тратили на гирлянды на 12% больше – 601 рубль. И покупали их чаще на 5%. Набор елочных игрушек обходился в этом году в 503 рубля, что на 14% больше, чем в прошлом. Приобретают такие товары чаще на 7%.

По мнению аналитиков, на потребительскую активность значительно влияет погода. В центральной части России снег выпал только в ноябре, и спрос на новогоднюю атрибутику там довольно высок.

Также выяснилось, что покупатели чаще стали выбирать целые комплекты новогодних украшений, повысив средний чек. Но, предполагается, что ближе к празднику потребители будут все больше обращать внимание на бюджетные товары для Нового года.

Ранее опрос сервиса SuperJob показал, что почти четверть жителей Барнаула покупают новогодние подарки спонтанно. Также выяснилось, что женщины больше склонны к заблаговременным покупкам, а мужчины – к внезапным. Кроме того, незапланированные покупки более характерны для людей, которые зарабатывают свыше 150 тыс. рублей в месяц.