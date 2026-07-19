Новые технологии способны стать эффективным инструментом, однако это не означает, что они полностью заменят традиционные форматы потребления контента

19 июля 2026, 20:37, ИА Амител

Игра в мобильном телефоне / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Среднестатистический житель России ежедневно тратит около 8 часов 40 минут на потребление медиаконтента. При этом почти половина этого времени приходится на просмотр телевизора. Об этом РИА Новости рассказал генеральный директор "Газпром-Медиа Холдинга" Александр Жаров.

По словам руководителя медиахолдинга, в среднем россияне уделяют контенту 520 минут в день, из которых около половины проводят у телевизионного экрана.

Александр Жаров отметил, что история развития медиаиндустрии неоднократно показывала несостоятельность громких технологических прогнозов. В качестве примера он привел ожидания, распространенные около 15 лет назад, когда многие эксперты предсказывали полный переход аудитории на цифровые платформы.

«История показывает, что технологические прогнозы часто не сбываются. Пятнадцать лет назад активно обсуждался сценарий полного перехода в будущем на цифровой контент, однако реальность оказалась иной: телевидение сохранило свои позиции», — заявил Александр Жаров.

По мнению главы "Газпром-Медиа Холдинга", столь же осторожно следует относиться и к прогнозам о будущем искусственного интеллекта. Он подчеркнул, что новые технологии способны стать эффективным инструментом, однако это не означает, что они полностью заменят традиционные форматы потребления контента или участие человека.